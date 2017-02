Antwerpen: '95 procent Belgische voertuigen respecteert lage-emissiezone'

Dat concludeert de stad Antwerpen uit een eerste analyse. Over de 3.000 Nederlandse en 2.000 andere buitenlandse voertuigen die dagelijks werden geregistreerd, is nog niet bekend hoeveel er de stad in mochten. Wie in februari een overtreding begaat, krijgt slechts een waarschuwingsbrief. Vanaf maart riskeren chauffeurs een boete van 125 euro.

Antwerpen is de eerste Belgische stad met een lage-emissiezone, een gebied waar de meest vervuilende wagens - op enkele uitzonderingen na - niet meer welkom zijn. Het gebied omvat de binnenstad en Linkeroever.

De handhaving, door het stadspersoneel, gebeurt door middel van camera's met nummerplaatherkenning en een lijst gebaseerd op gegevens van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Wie een te vervuilende wagen heeft en niet in aanmerking komt voor een uitzondering, kan wel nog een dagpas kopen.

'Mentaliteitswijziging'

Van de Belgische voertuigen die de zone van 1 tot en met 9 februari binnenreden, voldeed 5,21 procent niet aan de normen. In vergelijking met het totale Belgische wagenpark, waarvan bijna 20 procent niet zou voldoen, vindt de stad dat "een zeer goed resultaat". "Het is duidelijk dat onze uitgebreide communicatiecampagne gewerkt heeft", stelt schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Ik ben verheugd met dit eerste positieve signaal, waarbij we toch wel kunnen stellen dat er sprake is van een mentaliteitswijziging." Het aantal dagelijkse overtredingen zou al in dalende lijn zijn en Ait Daoud hoopt dat de huidige overtreders zich nog in regel zullen stellen tegen maart, wanneer het boetesysteem start. "De LEZ is geen maatregel om mensen te weren uit de stad, noch om de stadskas te spijzen", zegt ze. "Het is een investering die op vlak van leefbaarheid en gezondheid winst oplevert."