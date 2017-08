Ann Soete verlaat N-VA Brugge en zetelt als onafhankelijke

"Sedert de Nacht van de Lange Messen - 24 november 2016 - probeert men mij weg te pesten. Ik ben die vernederingen beu", zegt politica Ann Soete (58). Die nacht koos het Brugs partijbestuur senator Pol Van Den Driessche tot lijsttrekker en begon de miserie voor zijn politieke rivale, die tot voor de zomer fractieleider van N-VA was in de gemeenteraad.

"Ik kon ermee leven dat ik de lijst niet mocht aanvoeren, maar rekende gezien mijn vele verdiensten voor de partij op de tweede plaats. Men heeft toen geprobeerd om mij de laatste plaats op te dringen."

Vernederende spelletjes

"Omdat ik niet toehapte, zijn de vernederende spelletjes begonnen. Zelfs de lokale voorzitter deed daaraan mee: twee dagen voor een interne partijverkiezing belde hij alle leden op om ze onder druk te zetten en niet voor mij te kiezen. Wie mij genegen was, werd uit de weg geruimd. Via allerlei kinderachtige pesterijen. Het gevolg is dat ook ondervoorzitter Hendrik Vermeulen opgestapt is."

De baas

"Eenmaal hij lijsttrekker was, heeft Pol Van Den Driessche letterlijk het volgende gezegd: ik ben nu de baas, wie mij niet volgt, moet nu rechtstaan en voortgaan. Iedereen is blijven zitten. Maar 't zegt veel over de mentaliteit. Nu begrijp ik ook waarom plots ook Axel Ronse uit Brugge weg moest. Die gedwongen verhuis was ook een deel van de strategie. Van een democratische partij is geen sprake. Mij hebben ze nog enkele maanden geduld, omdat ze hoopten dat ik nog nieuwe mensen zou aanbrengen voor de lijstvorming. Dat is hen niet gelukt."

Ann Soete verlaat dus de N-VA maar ze blijft wel politica. Ze blijft als onafhankelijke zetelen in zowel de gemeenteraad als het Vlaams parlement. "Ik ben nog niet politiek uitgeteld, want ik zal deelnemen aan de gemeenteraadverkiezingen van oktober 2018. Onder welke paraplu dat zal zijn, weet ik nog niet. Ik beraad mij hierover de komende weken en maanden."

"Verschillende partijen hebben mij al een plaats op hun lijst aangeboden. Uit nieuwsgierigheid ben ik ook al naar een vergadering van de Brugse Denktank geweest, om na te gaan hoe zwaar die beweging weegt. De kans bestaat dat die denktank uitmondt in een nieuwe politieke partij, al is zoiets natuurlijk risicovol."

Meebouwen

"Hoe dan ook, ik draag Brugge in mijn hart en wil nog mee helpen bouwen aan een mooiere stad. Aan de Vlaamse verkiezingen in 2019 zal ik normaal gezien niet deelnemen. Dan zal ik 60 jaar zijn. Maar ik zeg nooit nooit, want stel dat een partij in mij gelooft en een goede plaats aanbiedt....", besluit Ann Soete.

Paul Desender volgt zijn politieke vriendinnen Ann Soete en Sabine Helleputte niet. Hij blijft als N-VA'er zetelen in de gemeenteraad, maar gaf eerder al te kennen niet meer te willen deelnemen aan de verkiezingen. Dat doet zijn dochter Elisa Desender wel als N-VA-bestuurslid in Jabbeke.