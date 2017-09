André Flahaut: 'Cordon sanitaire rond Theo Francken'

'Slechts een oplossing voor het probleem Theo Francken: een cordon sanitaire instellen. Stop de bruine golf', lanceerde André Flahaut, momenteel minister van Begroting in de Franse gemeenschap, via twitter. De polemiek over de identificatiemissie komt vlak na de heisa over de opkuistweet van de staatssecretaris.

Uitgerekend op het moment dat ons land een zetel binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wil binnenhalen en de federale regering in groten getale vertegenwoordigd is in New York, vraagt Flahaut zich af wat de gevolgen zullen zijn van de polemieken rond Francken. 'Maar welke geloofwaardigheid kan ons land nog hebben in de ogen van de wereldleiders, die momenteel samenzitten ter ondersteuning van onze planeet die vernield is door conflicten op verschillende plaatsen', vraagt Flahaut zich af op zijn weblog.

Ook voormalig minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS), die momenteel het socialistische ziekenfonds Solidaris voorzit, laakt de houding van staatssecretaris Francken. 'De grenzen van het toelaatbare schuiven elke keer op', luidde het op 'La Première' (RTBF). Labille verwacht van de MR, de partij van premier Charles Michel, een duidelijk standpunt. 'Het baart me zorgen dat de MR een aantal ontsporingen niet afkeurt. Ik zeg dat niet alleen, ook een aantal personen binnen de MR zegt dat'.

De MR-fractieleidster in het parlement van de Franse gemeenschap, Françoise Bertieaux, schiet het initiatief echter niet af. 'Je moet zeggen wat er echt aan de hand is', zei Bertieaux op Bel-RTL. 'Die personen hebben geen asielaanvraag ingediend en willen naar Engeland. We staan misschien voor een klein Calais. Ze willen zich niet laten registreren, maken hun identiteit niet bekend en starten geen asielprocedure. Dat is het eerste probleem: met wat er zich in Soedan afspeelt, zou een aantal onder hen misschien asiel hebben gekregen, maar dat is blijkbaar niet wat ze willen.'