Als de Vlaamse cultuur al bedreigd wordt, is het van binnenuit

Hoe vaker ik door Vlaamse steden drentel, hoe vaker ik me afvraag: waar is de multiculturele samenleving toch gebleven? U weet wel, de samenleving die volgens de optimisten tot één groot Dranouterfestival - kleurrijk, divers en eigenzinnig - zou evolueren en volgens de pessimisten op een botsing tussen oude en nieuwe Vlamingen moest uitdraaien. Ik zie eigenlijk niet zoveel van dat multiculturele Vlaanderen. De Vlaamse samenleving lijkt me vooral postcultureel geworden, een consumentenpretpark met een laagje beschaving dat almaar dunner wordt.

...