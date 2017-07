'Alleen door af en toe stevig te vallen en risico's te nemen, worden kinderen voorbereid op het latere leven'

Vijfentwintig jaar geleden klommen wij in bomen, bakten wij zelf taartjes en fietsten we naar school. Een heerlijke, onbezorgde jeugd zoals velen onder u die zich herinneren. Maar eerlijk: toen onze jongste dochter op haar eerste verjaardag zelf op de glijbaan begon te klimmen (anderhalve meter hoog!), repten we ons erheen. En de oudste van vier krijgt voorlopig enkel botte kinderscharen. Alleen met de fiets naar school lijkt nog verre toekomstmuziek. En in bomen klimmen evengoed. We zouden ten slotte niet willen dat hen iets overkomt. Maar die overbeschermende houding doet meer kwaad dan goed, zeggen pedagogen. Enkele jaren geleden werd aan de Katholieke Hogeschool Leuven (nu deel van UCLL) gepeild naar risicovol spel bij kinderen, met het Riscki-onderzoek. 'Niet alleen ouders zijn bang om zulke spelletjes toe te laten, maar ook scholen hebben veel vrage...