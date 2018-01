Algoritmisch populisme: 'Niet de rechtsstaat maar Facebook bepaalt de grenzen van het debat'

In 2012 publiceerde cultuurwetenschapper Ico Maly een veelbesproken doctoraat over wat hij het 'antiverlichtingsdenken' noemde van N-VA-voorman Bart De Wever. In zijn nieuwe boek Nieuw Rechts gaat hij op dat elan door, en duidt hij onvervaard op parallellen met Donald Trump en alt-right. 'We gaan nog meer van dat soort fenomenen zien.'