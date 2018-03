Alexis Deswaef: de 'laffe linkse rat' van de advocatuur

Met een mensenketting voorkwam hij dat de politie enkele honderden transmigranten kon oppakken in Brussel. Met hand en tand vocht hij tegen de opsluiting van kinderen in gesloten asielcentra. Met gratis juridische informatie hielp hij daklozen in de Brussels treinstations. Krant van West-Vlaanderen brengt een portret van Alexis Deswaef (48), advocaat, voorzitter van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten én West-Vlaming. 'Als kind van de Noordzee leerde ik vechten tegen de wind.'