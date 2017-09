Advocaat Sven Mary: 'Als AlDe'emeh veroordeeld wordt, trekken we naar Cassatie of Straatsburg'

Het arrest in de zaak waarin onder andere jihadexpert Montasser AlDe'emeh wordt vervolgd voor schriftvervalsing voor het hof van beroep in Antwerpen, is uitgesteld tot 27 september. De precieze reden voor dat uitstel is niet bekend.