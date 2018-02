Activisten vragen aandacht voor biseksualiteit op Valentijn

'Biseksualiteit is een seksuele oriëntatie die vaak wordt vergeten wanneer we het hebben over holebi's. Nochtans behoren biseksuele personen tot de grootste groep binnen de holebigemeenschap', zegt Marian Coppieters, gelijkekansenmedewerker van het West-Vlaamse regenbooghuis REBUS. Daarom organiseren de Vlaamse regenbooghuizen en de werkgroep bi van de holebi- en transgenderkoepel çavaria valentijnsacties om biseksualiteit zichtbaar te maken.

Met de slogan 'Make Your Love Visible' gaan vrijwilligers in Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt biseksualiteit in de kijker zetten op 14 februari. De vrijwilligers delen valentijnskaartjes uit met informatie en roepen op om een selfie te posten met de hashtag #bimyvalentine en #bivisibility. 'Mensen die ons op straat tegenkomen kunnen een foto nemen met onze kleurrijke accessoires of onze biseksualiteitsvlag. Zo kunnen ze meehelpen om biseksuele personen een hart onder de riem te steken', zegt Coppieters.

'Er bestaan nog steeds hardnekkige vooroordelen over biseksualiteit, ook binnen de holebi- en transgendergemeenschap. Biseksuele personen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze promiscue zijn en van twee walletjes willen eten of dat het een fase is', zegt Coppieters. 'Daarom doen we met de Vlaamse regenbooghuizen en çavaria ons best om de biseksuele gemeenschap te stimuleren met onder andere deze actie, met de werkgroep bi en met B Curious, een dag gewijd aan biseksualiteit op Bi Visibility Day.'