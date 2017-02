Academici en kunstenaars: 'België moet zich terugtrekken uit samenwerking met Israëlische politie'

Ruim 480 professoren en onderzoekers van alle Belgische universiteiten en 190 kunstenaars en cultuurwerkers hebben een oproep gericht aan de Federale Procureur en de ministers Koen Geens en Didier Reynders. Onder andere muzikant Daan, theatermaker Alain Platel, professor aan de UGent en Europakenner Hendrik Vos, viroloog Marc Van Ranst en filosoof Jean Paul Van Bendegem zitten bij de ondertekenaars.

In de brief dringen zij erop aan dat ons land zich zou terugtrekken uit het Law Trainproject. Met dat project, gecoördineerd door de Israëlische Bar Ilan Universiteit, willen de deelnemende partners ondervragingsartikels verbeteren. Bij die partners zit ook de Israëlische Ministerie van Openbare Veiligheid en meer in het bijzonder de Israëlische Nationale Politie. VN-instanties en internationale mensenrechtenorganisaties klaagden haar gewelddadig optreden tegen de Palestijnse bevolking eerden al aan.

'Alleen al bij de dagelijkse politieroutine van arrestatie, opsluiting en ondervraging van Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen, maken zij zich samen met het leger schuldig aan racisme, excessief geweld, mishandeling en foltering, terreur, collectieve straffen en buitengerechtelijke executies', zeggen de academici in een persbericht. 'De aanwezigheid daarom van het Israëlische ministerie in een Europees project helpt praktijken legitimeren en normaliseren die gelijkstaan met internationale misdrijven.'

'We krijgen enorm veel meldingen binnen over politiegeweld', getuigt Rachel Stroumsa, executief directeur van de Israëlische ngo The Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), in een reportage van Knack.be. 'Binnen Israël zelf is er niet zo zeer een patroon van terugkerend misbruik of geweld bij ondervragingen. Het land kent een uitstekende jeugdwetgeving. Het probleem is dat die wetgeving niet wordt toegepast in Oost-Jeruzalem: daar constateren we continu mensenrechtenschendingen bij wijze van seksuele intimidatie en misbruik, geweld, geen advocaat of ouders bij verhoor van minderjarigen.'

Volgens de ondertekenaars zijn België, de FOD Justitie en de KU Leuven, allen partners in het project, medeplichtig aan systematische schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten. 'Ons land moet het voorbeeld volgen van Portugal en zich terugtrekken uit het project', klinkt het nog.

KU Leuvenrector Rik Torfs gaf eerder aan dat het project met succes drie ethische toetsen doorstaan heeft, een van de Europese Unie en twee van de KU Leuven zelf. 'Bij ons werd eerst het project zelf bekeken. Er was geen probleem omdat het om ondervragingstechnieken gaat die gebruikt worden bij bestrijding van drugshandel. Dan werd nagegaan of het onderzoeksproject niet in een andere context misbruikt kan worden. Dat bleek niet het geval. Dan denk ik dat je moet accepteren dat alle formele wegen gevolgd zijn.', zei Torfs in De Morgen.