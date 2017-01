Abstracte kunst helemaal in de lift

Je kunt er van op aan dat er op de volgende BRAFA in Tour & Taxis (van 21 tot 29 januari) heel wat abstracte kunst wordt getoond. Abstract hangt in de lucht weten ze ook bij het Weense veilinghuis Dorotheum waar het Brusselse filiaal nu een tentoonstelling brengt over kunstschilder Guy Vandenbranden. Maar ook de ULB opent volgende week een expo over geometrisch abstracte kunst.

Aanleiding van de Dorotheum-expo is een boek over de kunstschilder, uitgegeven door de Antwerpse Gallery Callewaert-Vanlangendonck die zich toelegt op naoorlogse en contemporaine abstracte kunst. Het duo Brecht Callewaert en Yoeri Vanlangendonck brengen sinds enkele jaren tentoonstellingen over naoorlogse Belgische kunstenaars met een abstract oeuvre. Nu brengen ze ook een boek uit over kunstschilder Guy Vandenbranden (1926 - 2014), gewijd aan zijn volledige oeuvre en aan de internationale context waarin hij thuishoorde. In dit kader organiseert de galerie bij Dorotheum (Wolstraat 13 te Brussel) een tentoonstelling met werk van Vandenbranden en kunstwerken van kunstenaars uit zijn entourage zoals Bram Bogart, Jan Dries, Walter Leblanc, Jef Verheyden, Gilbert Swimberghe, Roger Raveel, Paul Van Hoeydonck en Mark Verstockt. Deze expo loopt van 18 januari tot 24 februari.

ULB

Op 26 januari opent er ook een tentoonstelling op de Campus Solbosch van de ULB (gebouw F1, Avenue Paul Héger 22-24, 1050 Brussel) met als thema "L'Abstraction Géometrique en Belgique" van 1956 tot nu. Het is inderdaad zo dat de geometrisch abstracte kunst in ons land, zowel aan Nederlandstalige als Franstalige kant, een bloeitijd doormaakte. De abstracte figuratie was ook in die tijd uitgesproken internationaal en grensoverschrijdend. Deze expo laat ons dan ook werk zien van over de taalgrens, van onder meer Marcel-Louis Baugniet, Jo Delahaut, Francis Dusepulchre, Jean Rets en Leopold Plomteux. Deze expo loopt tot 18 maart.

Online Museum

Twee weken terug startte minister Sven Gatz tevens een online museum op voor de Belgische abstracte kunst, waarin je heel wat info terugvindt over de kunstenaars en de talrijke platformen waarin ze actief waren: www.abstractmodernisme.be