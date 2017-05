50 jaar na de brand in de Innovation: aanslag of ongeval?

Op maandag 22 mei 1967 stappen Modest Swinnen en Simone Jacobs in hun blauwe Opel Record voor een rit naar Brussel. Doel van de reis is de Innovation, majestueus warenhuis in de Nieuwstraat. In de Innovation loopt op dat ogenblik een Amerikaanse veertiendaagse, maar volgens Johan Swinnen, in die dagen een ontluikende puber van dertien jaar, was het niet die 'U.S. Parade' die zijn ouders naar Brussel had gelokt. 'Wij verzamelden thuis de kroonkurken van Nosta-melkflessen', vertelt Swinnen, gepensioneerd professor fotogeschiedenis. 'Op die kroonkurken vond je Kuifjespunten. Omdat die punten tijdens de Amerikaanse veertiendaagse dubbel telden, wilden mijn ouders hun kurken - een schoendoos vol - gaan omwisselen. Een verkoopster van de Innovation vertelde me dat ze, kort voor het uitbreken van de brand, nog met mijn ouders gesproken heeft. Ze herinnerde zich een hoffelijk, bijzonder vriendelijk echtpaar, dat ze helaas niet verder kon helpen. De Kuifjespunten konden op maandag niet ingewisseld worden. De verkoopster heeft mijn ouders dan voorgesteld om zich te begeven naar de uitgeverij Lombard, aan het Zuidstation. Mogelijk zouden ze dat die middag ook gaan doen, maar eerst wilden ze iets gaan eten in het restaurant van de Innovation.'

...