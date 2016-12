27 procent meer jongeren kiezen voor buitenlands avontuur

Vorig jaar verhuisden 7.205 Belgen tussen 18 en 30 jaar. In vergelijking met tien jaar geleden is dat een verhoging van bijna dertig procent (27). Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie voor Statistiek. In Vlaanderen kozen maar liefst 44 procent meer jongeren dan in 2006 voor een buitenlands avontuur, tegenover 13 procent in Wallonië en 9 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. .

'Het is volledig ingeburgerd', merkt Jos Verheydenvan Epos, de overkoepelende organisatie die alle Erasmusopleidingen in goede banen leidt. 'In de beginjaren van Erasmus verklaarden mensen je voor gek als je in het buitenland ging studeren. Nu is dat de normaalste zaak van de wereld en moedigen we het zelfs aan.'

Economen stellen vast dat België voor veel jongeren niet langer sexy is. Geert Noels waarschuwt al even voor een brain drain en volgens zijn collega Pascal Paepen heeft hij een punt. 'België hinkt telkens achterop en dat stelt velen teleur. Aan de regering om ons werkklimaat voldoende aantrekkelijk te houden.'

Paepen stelt wel vast dat veel buitenlanders de omgekeerde beweging maken en dat heel wat Belgen terugkeren naar hun buitenlands avontuur. 'Met een pak kennis', aldus Paepen. 'Die moet je gebruiken. Wat ooit een brain drain leek, draait zo uit op een verrijking voor de maatschappij. Evolueren doe je niet door onder de kerktoren te blijven leven.'