25 jaar na Boudewijn: hoe koning Filip de monarchie deed opveren

In de zwoele zomernacht van zaterdag 31 juli op zondag 1 augustus 1993 zaten premier Jean-Luc Dehaene (CVP) en zijn belangrijkste ministers vertwijfeld aan tafel. Vanuit Motril in Spanje was hun bericht dat koning Boudewijn was overleden. Het hele gezelschap, zonder uitzondering, besefte dat ze getuige waren van het einde van een tijdperk.

...