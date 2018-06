'20 dagen geboorteverlof voor papa's of meeouders is geen luxe maar een noodzaak'

Onlangs zag ik een opmerkelijke titel van een artikel passeren: "We hebben 18 zomers met onze kinderen." Mijn adem stokte toen ik dit las. Ik dacht terug aan mijn eigen kindertijd en besefte dat ik inderdaad voor het laatst op vakantie ging met mijn ouders op mijn 17e. Een prachtige rondrit door Schotland. Think about it: amper 18 zomers...

Vaderschaps- en meeouderverlof na de geboorte van je kind bedraagt momenteel 10 dagen. Again, think about it. Ik neem mijn eigen situatie even als voorbeeld: toen mijn eerste zoon geboren werd verbleef mijn vrouw drie dagen in het ziekenhuis, met de baby. Drie dagen waarin ik het vooral heel druk had met geboortekaartjes ophalen, rondrijden voor praktische zaken, vrienden en familie ontvangen en in shock zijn van de meest ingrijpende gebeurtenis in mijn leven want je bent er gewoon niet op voorbereid wat een kind krijgen met je doet.

De resterende dagen van mijn vaderschapsverlof vlogen voorbij want zo gaat dat met prille verliefdheid, je temt het niet op enkele dagen zodat je snel kan teruggaan tot de orde van de dag. Om eerlijk te zijn, eens je papa, mama, moeke of vake bent is je kind de orde van de dag.

10 dagen waren dus voorbij in een oogwenk. Ik had het geluk om in een positie te zitten dat ik steeds (betaald) vakantie kon nemen om van die 10 dagen enkele weken te maken maar de realiteit is dat heel wat mensen dit niet kunnen. Ben je zelfstandige dan is het amper mogelijk om lange pauzes in te lassen. Moet je financieel knokken om de eindjes aan elkaar te knopen dan is een (tijdelijke) loonsdip geen optie. Om nog maar te zwijgen van de mensen die (voorzichtig) worden aangemoedigd om toch maar wat sneller terug aan de slag te gaan want het is zo druk in het bedrijf momenteel = gezinsuitbreiding past niet in onze planning (yep, het gebeurt nog steeds).

Het smeden van relatiebanden duurt weken, maanden, soms jaren. Is het dan logisch dat er maar 10 dagen zijn weggelegd voor de belangrijkste band van allemaal?

Daarom pleiten De Vrouwenraad en de Gezinsbond nog steeds voor een uitbreiding van het huidige stelsel: een verdubbeling van het geboorteverlof voor werknemers en ambtenaren van 10 naar 20 dagen en een gelijkwaardige behandeling voor alle zelfstandigen.

Om eerlijk te zijn, dit zou niet moeten gaan over: doen we dit? Maar over: wanneer treedt dit in voege. De inburgering van een fenomeen als "papadag" is geweldig maar daar mag het niet stoppen. Gelijke verdeling van tijd en zorg, zullen we daar de lat leggen? Met die 20 dagen zetten wel alleszins al een mooie eerste stap. Stap je mee?