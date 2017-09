Verkoop Seat stijgt met meer dan 17 % in augustus

Dankzij deze stijging nam de Seat-verkoop van januari tot en met augustus met 13,7 % toe voor een totaalcijfer van 315.100 voertuigen, 38.000 meer dan over dezelfde periode vorig jaar. Vicevoorzitter voor verkoop en marketing bij Seat, Wayne Griffiths wees erop dat "Augustus een positieve maand was om de groei die in de loop van het jaar werd uitgebouwd, verder te zetten en onze positie als een van de snelst groeiende merken in Europa uit te bouwen. Volgende week beginnen we met de verkoop van de Arona, onze tweede SUV die naar onze mening dezelfde opwaartse trend zal volgen als de Ateca."

Voor ons land steeg de verkoop met 16% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. "Met 5.214 afleveringen hebben we tot nu toe al 780 auto's meer aan de man gebracht dan over dezelfde periode vorig jaar", verduidelijkt Gert Van Leeuw, Directeur van Seat Import. "Dat één nieuwe Seat op drie in ons land een Ateca is, bewijst bovendien dat onze SUV-strategie zijn vruchten afwerpt."

Volgende week zal Seat in wereldpremière de Arona onthullen op het autosalon van Frankfurt. Deze jongste telg in het grootste productoffensief dat het merk ooit opzetten, treed in de voetsporen van de Ateca, Leon en Ibiza die stuk voor stuk over de voorbije 18 maanden werden gelanceerd. Verder zal Seat in Frankfurt nog uitpakken met de exclusieve Leon Cupra R, een beperkte oplage van slechts 799 exemplaren van de krachtigste auto die het merk ooit bouwde. Een tweede blikvanger wordt de nieuwe Ibiza 1.0 TGI, de versie op aardgas van Seat's iconische model.(Belga)