Trump op ramkoers met GM-topvrouw Mary Barra

Tot 2007 was General Motors de grootste autoproducent ter wereld, actief in meer dan 200 landen. De financiële crisis in de VS resulteerde echter in een implosie van de autoverkoop, met dramatische gevolgen voor de Amerikaanse Big Three (Chrysler, Ford en GM). Tien jaar later is GM opnieuw een financieel gezond bedrijf, dankzij het krachtdadig beleid van Mary Barra - de eerste vrouw aan het hoofd van een Amerikaans autoconcern. En een van de grootste tegenstanders van president Donald Trump.