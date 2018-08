'Stoffel Vandoorne is en blijft een supertalent, maar heeft de pech dat hij uit een klein land komt'

De grote vakantie zit er ook voor de F1-piloten op. Voor hun managers is dat de drukste periode van het seizoen en dat was dit jaar niet anders. Na de aangekondigde overstap van Daniel Ricciardo van Red Bull naar Renault en het definitieve vertrek van Fernando Alonso uit de F1 kwam de transfermolen in beweging. Carlos Sainz verhuist volgend seizoen van Red Bull naar McLaren en Pierre Gasly (Toro Rosso) wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Lance Stroll verlaat Williams voor het team van zijn vader Lawrence Stroll die deze zomer het zwaar aangeslagen Force India van de ondergang redde. Dat betekent dat Esteban Ocon of Sergio Pérez het team moet verlaten. Die laatste beschikt echter over een kapitaalkrachtige Mexicaanse sponsor en is daarom van harte welkom bij Sauber en Williams. Beide privéteams hebben alle moeite van de wereld om te overleven in een sporttak die geregeerd wordt door het grote geld en de commerciële belangen van concerns die via de F1 naambekendheid nastreven. 15 miljoen dollar meer of minder in kas maakt voor de kleinere teams een wereld van verschil uit.

