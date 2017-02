Opel heeft ruggensteun van sterke partner nodig

De geschiedenis herhaalt zich. Toen moederbedrijf General Motors in 2008 op een faillissement afstevende, zette het zijn Duitse dochteronderneming in de etalage. De kandidaat-kopers waren ofwel onvoldoende kapitaalkrachtig ofwel niet akkoord met de prijs en zogeheten randvoorwaarden. Uiteindelijk herrees GM uit zijn as en behield het Opel in zijn portfolio. Een nieuw managementteam kreeg de opdracht om (eindelijk) winstgevend te worden. Door onvoorziene omstandigheden is dat niet gelukt. Is dat de druppel die de emmer deed overlopen voor GM-topman Mary Bara of spelen andere motieven een rol?

