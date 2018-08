Mario Vandamme is beste Belgische Nissan-monteur

Hij zal zijn titel in september verdedigen tijdens de Europese finale van Nistec in Parijs. De Nistec is een wereldwijde wedstrijd voor Nissan-technici. De 10 beste technici uit elk land strijden in een finale om de nationale titel te winnen.

De deelnemers aan de Belgische finale, die op 4 juli 2018 door Educam in Lokeren werd georganiseerd, moesten vijf dubbele opdrachten uitvoeren. Mario Vandamme van Nissan-dealer Demeyere NV in Brugge werd beste Belgische technicus. Na Mario Vandamme staan Patrick Huybrechts van Nissan-dealer Leo Peeters Keerbergen NV en Glenn Vanacker van Nissan Servayge respectievelijk op de tweede en derde trap van het ereschavot.

De andere deelnemers aan de Belgische Nistec-finale waren, naast Mario Vandamme, Patrick Huybrechts en Glenn Vanacker, Mattias De Baets van de Nissan De Baets, Adrien Saverna van M.S. Motor uit Arlen, Jean-François D'Hooghe van M.S. Motor uit Marche, Andrey Denissuk van Miroux Motors SA, Cliff Balemans van Robert BVBA, Laurent Tuzzi van Ital Garage NV en Yens Zoldermans van Beerens Aartselaar.(Belga)