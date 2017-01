Elektrische bussen zijn bezig aan opmars in Europa

Al negentien busbedrijven en overheden, die openbaar vervoer verzorgen in 25 Europese steden, hebben een e-busstrategie opgesteld tot de periode 2020. In dat jaar moeten er meer dan 2.500 elektrische bussen rijden in de steden, of 6 procent van de totale aantal van 40.000 bussen, meldt de Internationale Associatie voor Openbaar Vervoer (UITP) deze week.

Meer dan dertien busbedrijven en overheden in nog eens achttien andere Europese steden hebben een strategie tot 2025. Tegen die tijd willen ze meer dan 6.100 elektrische bussen op de weg hebben, 43 procent van hun totale aantal van 14.000.

China

Wereldwijd reden volgens het rapport, dat eind december verscheen, in 2015 ongeveer 173.000 elektrische bussen rond. China is de absolute voortrekker met meer dan 98,3 procent van het wereldwijde aantal (170.000).Europa volgt na Azië met meer dan 1.300 bussen die al rijden of in bestelling zijn. Het gaat om bussen op een batterij die 's nachts of op andere momenten opgeladen kan worden, hybride bussen en trolleybussen met batterijen voor momenten dat ze los zijn van de bovenleiding.

Het grootste aantal bussen van deze types is te vinden in het Verenigd Koninkrijk: 18 procent van de Europese elektrische bussen. Daarna volgen Nederland, Zwitserland, Polen en Duitsland met elk 10 procent. Eindhoven introduceerde in december in één keer 43 nieuwe elektrische stadsbussen, qua aantal een primeur voor Europa. Brugge had in oktober 2015 de Belgische primeur met drie volledig elektrische bussen. (IPS)