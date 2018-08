Distinguished Gentleman's Ride 2018

Via de deelname aan één van de ritten, steunt u de strijd tegen prostaatkanker, één van de meest voorkomende kankers bij mannen. Geloof niet dat het enkel anderen overkomt, één op twee mannen boven de zestig krijgen immers af te rekenen met prostaatproblemen, al dan niet in combinatie met kanker. Des te sneller de diagnose wordt gesteld en de behandeling kan worden gestart, des te beter. Er wordt overigens geadviseerd om vanaf 50 jaar te screenen. De eerste DGR-rit vond plaats in 2012 en werd bezield door Mark Hawwa met rondritten die vanuit 64 steden startten. Het was vooral de bedoeling om het negatieve imago rond motorrijders bij te stellen door tal van kleine verenigingen naar buiten te brengen. Zes jaar later lijkt dit meer dan gelukt, want de DGR is een vaste waarde geworden die wereldwijd dit gezondheidsprobleem onder de aandacht brengt in een elegante en aangename sfeer. Net zoals vorig jaar, zal de Britse motorfabrikant Triumph het evenement steunen. Liefhebbers kunnen deelnemen met gelijk welke oude motorfiets of 'moderne classic'. U kan nu al inschrijven voor één van de ritten in uw buurt of u kan ook ook enkel steunen via: www.gentlemansride.com. (Belga)