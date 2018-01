Dierproeven Volkswagen: Duitse deelstaat eist antwoorden van verantwoordelijken

'Zij verantwoordelijk voor die proeven door verschillende autobouwers zullen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen', zei CDU-minister van Economie in Nedersaksen Bernd Altusmann maandag in een reactie. Hij waarschuwde ervoor de zaak niet 'in de doofpot te steken'. Als minister van Economie in Nedersaksen zit Althusmann ook in de raad van toezicht van Volkswagen.

Volkswagen bood afgelopen weekend al zijn verontschuldigingen aan, na berichten over dierproeven waarbij apen gedwongen werden om uitlaatgassen van een Volkswagen Beetle in te ademen. De dierproeven maakten deel uit van een experiment in de Verenigde Staten dat moest aantonen dat uitlaatgassen onschadelijk zijn. De studie gebeurde in opdracht van de EUGT, een intussen stopgezet lobby-initiatief dat gefinancierd werd door Volkswagen, Daimler en BMW. Volgens de onderzoekers was Volkswagen de belangrijkste klant voor dit contract.

Maandag voegde Volkswagen-topman Bernd Osterloh aan die excuses toe dat er snel persoonlijke consequenties moeten volgens als de verantwoordelijken nog bij Volkswagen aan de slag zijn. 'Hier zijn duidelijk ethisch-morele grenzen overschreden', aldus Osterloh.

De minister-president van Nedersaksen, Stephan Weil (SPD), vroeg eerder een 'grondige verklaring' voor de tests. Hij wil vooral dat er nagegaan wordt of zulke tests ook op mensen uitgevoerd zijn, zoals twee Duitse kranten maandag schreven. Net als zijn Economieminister zit ook Weil in de raad van toezicht van Volkswagen.

De Duitse Verkeersminister Christian Schmidt (CSU) meldde al dat de onderzoekscommissie naar het dieselschandaal zal nagaan of er nog meer gevallen zijn. In 2015 brak dieselgate uit toen bleek dat Volkswagen met sjoemelsoftware de uitstoot van NOx manipuleerde, om zo de dieselnormen niet te overschrijden.

Ook bondskanselier Angela Merkel reageerde al. Zij noemde de tests 'op geen enkele manier te rechtvaardigen'.