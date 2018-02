Chinese Volvo-eigenaar wil grootaandeelhouder worden van Mercedes: hoe groot is zijn kans?

Stuttgart, 1 februari 2018. Op de jaarvergadering van Mercedes-Benz heerst een euforische stemming. Daar is een goede reden voor: de resultaten voor het boekjaar 2017 zijn de beste in de roemrijke geschiedenis van het merk met de ster.

Oordeel zelf: omzet: 164,3 miljard euro, of een stijging met 7 procent in vergelijking met 2016, dat ook al een recordjaar was. Nettowinst: 10,9 miljard, of een stijging met 24 procent. De aandeelhouders klappen in de handen omwille van een dividend van 3,65 euro én de 130.000 Mercedes-werknemers in Duitsland verheugen zich over een winstpremie van 5.700 euro.

Pluim op hoed van topman Zetsche

Mercedes-Benz is de oudste autoconstructeur en heeft van alle automerken veruit de meeste uitvindingen en patenten in de internationale automobielwereld op zijn naam staan. Mercedes-Benz heeft zijn ster dus dubbel en dik verdiend.

Mercedes-Benz heeft ook mindere tijden gekend. Vanaf de jaren negentig krijgt de autobouwer almaar meer concurrentie van BMW en Audi. De ster begint te verbleken! Het premiummerk krijgt bovendien af te rekenen met kwaliteitsproblemen terwijl de bazen de fouten opstapelen. Eerst proberen ze het autoconcern uit te bouwen tot een technologiereus, maar dat plan mislukt. Voor topman Jürgen Schrempp het sein om de jacht te openen op automerken in financiële nood. Als eerste is het zieltogende Amerikaanse Chrysler aan de beurt, vervolgens wordt Mercedes-Benz hoofdaandeelhouder van het Japanse Mitsubishi. Met in zijn achterhoofd het voornemen om van Daimler de grootste autobouwer ter wereld maakte. Maar ook dat plan mislukt wat het einde betekent van de alleenheerschappij van de door grootheidswaanzin gedreven topman.

Zijn vervanger Dieter Zetsche staat voor een moeilijke opgave. Hij haalt de grove borstel boven en werkt een ingrijpende hervorming van de productie- en modellenstrategie uit. Om tijd en geld te sparen, moet het merk ook nauwer gaan samenwerken met zijn leveranciers. Mercedes-Benz krijgt daarenboven een nieuwe merklook die resulteert in een complete breuk met het oubollige imago van het merk.

Topman Zetsche en zijn chief designer Gorden Wagener krijgen de wind van voren maar buigen het hoofd niet. Hun doortastende aanpak wordt in 2017 beloond met de beste jaarresultaten in de geschiedenis van het merk. Mercedes-Benz is bovendien opnieuw de nummer één onder de Duitse premiummerken. Daar heeft vanzelfsprekend ook de verruiming in de breedte van het gamma toe bijgedragen.

Mercedes heeft geen sterke meerderheidsaandeelhouder

Het slechte nieuws is dat Mercedes-Benz ondanks alles een relatief kleine autoconstructeur is gebleven en op wereldvlak soms de wet van de sterkste moet ondergaan. Dat is een doorn in het oog van de Mercedes-top die graag het hoge woord voert. Daar komt bij dat enkele technologiebedrijven met onvoorstelbaar veel geld op hun bankrekening zich plots zijn gaan interesseren voor de automarkt en van elektromobiliteit en autonoom rijden een topic maken. De traditionele autoconstructeurs zien hier terecht een bedreiging in voor hun positie. In de nieuwe mobiliteitsconcepten staat de auto zoals wij die nu kennen niet langer centraal maar wordt die een onderdeel van een globaal mobiliteitsconcept. De vlucht vooruit en allianties aangaan met toonaangevende technologiebedrijven leveren voor Mercedes & Co. niet het gewenste resultaat op. Ondertussen worden de tijdsdruk en geldnood elke dag groter, er moet dringend uit een ander vaatje worden getapt.

Achter de schermen gaan meer en meer stemmen op die pleiten voor meer samenwerking in plaats van tegenwerking tussen de automerken. Ook MB-topman Dieter Zetsche is zich van de ernst van de situatie bewust en spreekt op de algemene jaarvergadering van 1 februari jl. waarschuwende woorden.

In tegenstelling met zijn directe concurrenten beschikt Mercedes-Benz niet over een dominante grootaandeelhouder met financiële slagkracht én kennis van de autosector. Het moet duizenden kleine aandeelhouders te vriend houden, die uitsluitend oog hebben voor de hoogte van hun dividend en niet voor de langetermijnvisie van de directie. Bij Audi, BMW, Jaguar Land Rover en Volvo is dat anders, het management daar kan rekenen op de raad en ruggensteun van de invloedrijke families Porsche, Quandt, Tata én Shufu.

Shufu en Zetsche hebben gemeenschappelijke belangen

Die laatste naam zegt u waarschijnlijk niets, maar daar kan snel verandering in komen. Li Shufu (54) is ingenieur van opleiding, zakenman van beroep én miljardair van roeping. Hij wil met andere woorden uit alles geld slaan en slaagt daar ook wonderwel in. Hij is stichter/eigenaar van Chinese automerk Geely dat op zijn beurt eigenaar is van het Zweedse Volvo Cars, het Maleisische Proton, het Britse Lotus en het Zweeds/Chinese Polestar. De Chinese miljardair heeft dus ook het laatste woord bij Volvo Gent. Eind 2018 breidt hij zijn zakenimperium uit met het premiummerk Lynk & Co, met aan het hoofd onze landgenoot Alain Visser, ex-Volvo.

Als jonge twintiger droomde de mediaschuwe Geely-topman van een eigen Mercedes. Het is dus geen toeval dat hij voor de eerste Geely-modellen inspiratie zocht en vond bij modellen met een ster. Nu hij een succesvolle en kapitaalkrachtige ondernemer is, droomt hij ervan om grootaandeelhouder te worden van Mercedes-Benz. Volgens beursanalisten volstaan 5 procent om in Stuttgart aan de bestuurstafel te mogen zitten. In november jl. wilde hij via een kapitaalsverhoging voet aan de grond krijgen in Stuttgart, maar zijn aanbod vond geen gehoor. Nu waagt de aanhouder in de aandeelhouder dus een tweede kans. Hij heeft de directie van Mercedes-Benz laten weten dat hij bereid is om 3 à 5 procent van de MB-aandelen te kopen.

Dieter Zetsche heeft officieel nog niet gereageerd, niet ja en niet nee. Volgens zijn entourage is hij het voorstel van Li Shufu genegen. Beiden zijn immers als de dood voor kapers op de kust in de vorm van elektronicareuzen en IT-multinationals die geen enkele affiniteit hebben met de autowereld.

Dat kan niet worden gezegd van de Chinese miljardair. Sinds die het laatste woord heeft bij Volvo Cars hebben nieuwe modellen en een andere managementaanpak ervoor gezorgd dat de verkoop en winst pijlsnel de hoogte zijn ingeschoten en dat ook de toekomst van Volvo Gent verzekerd lijkt.

Dat Li Shufu intussen ook 8 procent van Volvo Trucks in portefeuille heeft, kan straks een rol spelen wanneer zijn voorstel op tafel komt in Stuttgart. Mercedes-Benz is immers de grootste truckconstructeur ter wereld. Wil MB-topman Dieter Zetsche een bijkomende pluim op zijn hoed steken, moet hij snel handelen. Op 1 oktober e.k. verkast hij naar touroperator TUI.