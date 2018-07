Betekent SUV-succes redding van dieselmotor?

Diesels hebben geen toekomst meer, die behoort toe aan elektrisch aangedreven voertuigen. Dat is waar en niet waar. Op termijn zal elektromobiliteit ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen tot nul wordt herleid. Maar over welke termijn we spreken, daar bestaat grote discussie over. In afwachting moet de uitstoot van CO2 en NOx naar omlaag door nieuwe benzine- én dieselauto's die zijn uitgerust met systemen die de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen fors reduceren. De eerste resultaten zijn hoopgevend.