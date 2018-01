Autosalon: 'Droombolides' dit jaar in paleis 1 én 12

Het zogenaamd 'groot' salon, in de even jaren, maakte er de voorbije jaren de gewoonte van om de spectaculairste bolides te verzamelen onder één dak. Dit jaar zijn ze verspreid over twee paleizen, 1 en 12.

Paleis 1 staat helemaal in het teken van een prestigieuze locatie à la Monaco of Beverly Hills, waar bezoekers ook kunnen ontspannen op La Terrasse. De standen daarrond worden gevuld door exclusieve merken als Ferrari, Rolls-Royce, Maserati en Aston Martin.

Maar de Volkswagen- en Audi-luxedochters Bentley, Bugatti, Lamborghini en Porsche stellen daarnaast ook tentoon in paleis 12, aan het andere uiteinde van het salon, naast het paleis waar de andere VW-dochters Skoda en Seat hun stand hebben.

Paleis 1 wijdt ook een deel van zijn oppervlakte aan twee tentoonstellingen, één van Art Works, opgebouwd rond stripheld Michel Vaillant, en een tweede die 'Oro Tempo' gedoopt werd en volledig in het teken van horloges en juwelen staat.