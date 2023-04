Finale op het WK schaken: pakt Chinees Ding Liren de wereldtitel?

In Astana (Kazachstan) staat morgen de finale (klassieke) partij op het programma op het WK schaken. De ultieme kans voor Ding Liren om de titel te pakken, in het nadeel van de Rus Ian Nepomniachtchi.

What a rollercoaster it has been. Het WK schaken bracht tot nu toe al veel meer spanning dan vooraf gedacht. Heel wat partijen kenden een winnaar, wat in de klassieke variant van het spel de laatste jaren steeds minder het geval is. Door het steeds beter worden van het niveau, eindigen de meeste partijen op een gelijkspel, de zogenoemde ‘remise’.

Maar dat is nu dus absoluut niet het geval. Ian Nepomniachtchi had lang het voordeel, maar gaf die voorsprong eergisteren volledig weg. Na het gelijkspel van gisteren trekt het duo met een score van 6.5-6.5 richting de finale. Daarin mag Ding aantreden met de witte stukken, een serieus voordeel.

Emotionele breakdowns

Het thema van dit WK is ongetwijfeld de mentale weerbaarheid van beide spelers. Ding knokte zich al twee keer terug in de wedstrijd door op miraculeuze wijze een achterstand op te halen, terwijl ‘Nepo’ lang de rust zelve bleef. Tot eergisteren.

In een geanimeerde partij bleek de Rus op weg om naar een relatief makkelijke zege. Ding had enkele risico’s genomen die ‘Nepo’ op gepaste wijze kon afstraffen. Hierop volgden enkele niet-accurate zetten , waardoor niets nog in de weeg leek te staan van een overwinning. Toch begon hij te blunderen en keerde de wedstrijd snel. De teleurstelling was af te lezen op zijn gezicht. Hij was geagiteerd, heel emotioneel en besefte dat hij het had laten liggen. Ding reageerde adequaat, stak de winst op zak en zette de bordjes zo terug gelijk. Zonder twijfel de vreemdste partij van de reeks. ‘Nepo’ had het na de wedstrijd ook over de beslissende fase: ‘Ik had een aantal ideeën, maar nam de verkeerde beslissing. Daarna maakten we er beide een zootje van, waarbij ik steeds verder wegzakte.’

Three pictures are worth more than three thousand words.



Photos by Stev Bonhage #NepoDing pic.twitter.com/NxZmpBCR5D — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 26, 2023

Het was de eerste keer dat de emotionele kant van ‘Nepo’ naar boven kwam, want tot dan toe was het Ding die iets meer last had van de omstandigheden. Zo gaf hij in verschillende interviews aan dat hij in de beginfase van het WK niet met zijn angsten kon omgaan. Maar na zijn onverwachte overwinning van eergisteren lijkt het momentum volledig gekeerd. Met hernieuwde moed trok de Chinees naar de partij van gisteren, waarin hij op solide wijze een gelijkspel wist te halen. ‘Nepo’ wist geen gaatje te vinden in de verdediging van zijn tegenstander, wat de voorbije weken net zijn sterkte was gebleken. Na 13 spelletjes staat het dus 6.5-6.5. Achteraf was het vooral Ding die daar tevreden mee was: ‘Ik zat nooit in de positie om deze partij te winnen, dan is het ervan afbrengen met een gelijkspel het hoogst haalbare’.

Een winnaar of ‘verlengingen’?

Morgen staat de laatste klassieke partij op het programma, die mits winst van een van beide heren dus het einde kan betekenen van het WK. Stel dat het toch uitdraait op een gelijkspel, dan worden er zondag kortere partijen gespeeld, de zogenaamde ’tiebreaks’, om uit te maken wie de titel mee naar huis mag nemen.

In die laatste sessie van morgen heeft Ding volgens velen het voordeel, net omdat hij met de witte stukken mag spelen. Zelf kijkt hij daar toch anders naar: ‘Het kan een voor- en een nadeel zijn, het is maar hoe je het bekijkt. Met wit ligt de druk bij mij om het spel te maken. Op het wereldkampioenschap van 2010 voltrok zich dezelfde situatie en toen verloor Veselin Topalov met de witte stukken. Het kan dus alle kanten uit. Hoe dan ook, ik heb een rustdag om na te denken over mijn tactiek in wat zelfs niet de laatste wedstrijd hoeft te zijn.’