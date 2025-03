WK schaatsen 2025: wint Bart Swings straks zijn derde gouden medaille op rij?

Snelschaatser Bart Swings maakt dit jaar kans op een derde opeenvolgende gouden WK-medaille.

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Als gevolg van privéproblemen en blessures aan rug en knie beleefde Bart Swings niet het beste seizoen uit zijn carrière. Hij werd in januari zesde op het EK allround (terwijl hij op de vorige editie brons behaalde) en stond in vijf wereldbekermanches van ‘zijn’ massastart slechts eenmaal op het podium (tweede, in Peking).

Swings focust vooral op het WK afstanden, dat donderdag in het Noorse Hamar begint. Met Indra Médard, dit seizoen goed voor twee podiumplaatsen op de massastart, heeft hij nu ook voor het eerst een landgenoot aan zijn zijde die hem op een WK kan helpen om gaten te dichten in aanloop naar de slotronde.

Swings’ knie is wel nog geen honderd procent, maar hij is een meester in het pieken. Ook vorig seizoen won hij, mede doordat die races anders verlopen, voor het WK geen enkele massastart in de wereldbeker. Maar op het WK was het wel prijs. Voor de tweede keer op rij, na 2023.

In een nog jonge discipline – de massastart stond voor het eerst op het WK-programma in 2015 – kan Swings komende zaterdagmiddag een unieke trilogie neerzetten. Niemand slaagde er al in om drie keer op rij wereldkampioen op de massastart te worden. Nog straffer is dat de Herentenaar zich in 2022 al tot olympisch kampioen kroonde.

Als Swings daar een derde opeenvolgende gouden WK-plak aan zou toevoegen, komt hij op een lijstje terecht van mannelijke schaatsers die zo’n reeks op één nummer kunnen voorleggen. Met voorlopig slechts drie namen: de Japanner Hiroyasu Shimizu (vier opeenvolgende keren wereldkampioen op de 500 meter, plus olympisch kampioen), de Nederlander Gianni Romme (driemaal wereldkampioen op rij op de 5000 én 10.000 meter, plus een olympische titel op beide nummers) en zijn landgenoot Sven Kramer (die op de 5000 meter series van drie en vijf wereldtitels neerzette, en drie keer olympisch kampioen werd).

Ook opvallend: in Hamar kunnen nog twee andere schaatsers drie gouden WK-medailles op rij behalen (weliswaar zonder al olympisch goud te hebben veroverd): de Italiaan Davide Ghiotto op de 10.000 meter en het twintigjarige Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz op de 500, 1000 en 1500 meter.

Zij domineerden ook dit seizoen. Tot de laatste Wereldbekermanche in Heerenveen, toen Ghiotto en Stolz (na ziekte) het podium niet haalden. Na zeges voor Jenning de Boo (500 meter) en Chris Huizinga (5000 meter) kregen de Nederlanders zo weer hoop. Misschien zullen ze dan toch niet, voor het eerst in de geschiedenis, zonder wereldtitel bij de mannen naar huis terugkeren.