WK kunstschaatsen: de lange kür van Loena Hendrickx, stap voor stap

Hoe ziet de lange kür van Loena Hendrickx voor het WK kunstschaatsen (22-26/03) in Japan eruit? Een overzicht van de belangrijkste onderdelen.

1. Na een kleine minuut komt de eerste sprongencombinatie: een drievoudige lutz plus een drievoudige toeloop, telkens drie rotaties met beide armen in de lucht.

© Serge Baeken

2. Kort daarop volgt een nieuwe sprong: de dubbele axel, de enige sprong waarbij ze met het lichaam naar voren afspringt.

© Serge Baeken

3. Bij een derde sprong, de drievoudige flip, zet Hendrickx weer achterwaarts af, op dezelfde voet waarmee ze na drie rotaties landt.

© Serge Baeken

4. Na een nieuwe dubbele axel volgt de change combination spin 4, een combinatie van drie pirouettes. Onder meer deze sit spin, met het been vooruit laag tegen het ijs, in een hoek onder de 90 graden.

© Serge Baeken

5. In diezelfde change combination spin 4 is ook deze upright spin inbegrepen, waarbij Hendrickx haar linkerbeen vastgrijpt boven het hoofd.

© Serge Baeken

6. In de choreo sequence kan de kunstschaatster de chroreografie in haar kür accentueren, om iets extra’s met de muziek te doen, zoals deze spiral.

© Serge Baeken

7. Daarna volgen twee sprongencombinaties, met onder meer de drievoudige lutz, de tweevoudige toeloop en deze tweevoudige rittberger kort na elkaar.

© Serge Baeken

8. De drievoudige salchow is een sprong met drie rotaties, waarbij het afzetbeen verschillend is van het been waarop geland wordt.

© Serge Baeken

9. Het langste onderdeel, van driekwart minuut, is de step sequence 4, een artistieke serie van vrij gekozen, snelle passen over het hele ijsoppervlak.

© Serge Baeken

10. De afsluiter is deze layback spin 3, een pirouette waarbij Hendrickx haar rechterbeen achterwaarts omhoog heft en vastgrijpt met haar handen.