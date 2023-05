WK judo in Qatar: ‘De voorbereiding van Matthias Casse was er een uit het boekje’

België mag hopen op een mooi WK judo in Qatar. Volgens technisch directeur Koen Sleeckx stuurt ons land ‘de grootste en sterkste delegatie sinds lang’.

Tien Belgische judoka’s kampen vanaf zondag op de tatami in de Qatarese hoofdstad Doha. Sterkhouder in de WK-selectie is Matthias Casse, gewezen wereldkampioen en winnaar van olympisch brons. Maar houdt Casse stand wanneer hij zijn zwarte beest treft? In 2022 verloor Matthias Casse de finales van het EK en het WK tegen de Georgiër Tato Grigalashvili. Heeft hij iets recht te zetten? ‘Om Wout van Aert te citeren: Casse moet just niks’, lacht Koen Sleeckx, technisch directeur bij Judo Vlaanderen. ‘Op zijn 26e bezit Matthias al een prachtig palmares. Hij hoeft niets meer te bewijzen. Casse begint aan elk toernooi met ambitie, en dat is op dit WK niet anders. Uiteraard wil hij Grigalashvili verslaan, maar een obsessie is het niet. De laatste jaren was hij de favoriet en stemde Grigalashvili zijn strategie af op Matthias. Vandaag is de Georgiër de te kloppen man en Matthias de underdog. Dat is niet altijd een nadeel.’

Hoe staat het met zijn vorm? Casse kampte dit jaar op twee grandslams, de toptoernooien in het judo. In Parijs werd hij vroeg uitgeschakeld, in Antalya viel hij niet te kloppen.

Koen Sleeckx: In Parijs sneuvelde Matthias tegen een onbekende Portugees, een judoka die hij normaal vlot aankan. We hebben daar lang over gepraat. Matthias begon aan die kamp met te veel zelfvertrouwen, en nonchalance wordt in judo onverbiddelijk afgestraft. Les geleerd. Dat hij in Antalya zo sterk was, is een rechtstreeks gevolg van die onverwachte nederlaag in Parijs. Ik verwacht een scherpe Casse op het WK. Zijn voorbereiding was er een uit het boekje.

Bij de Qatarese bevolking maakt judo weinig los.

Dat kan niet gezegd worden over Toma Nikiforov, die last had van een enkelblessure.

Sleeckx: Medisch gezien is Nikiforov fit verklaard, maar conditioneel heeft hij achterstand. Toch geloof ik dat Toma met zijn ervaring en zijn technische kwaliteiten in de running is voor een medaille. Al kan het ook in de eerste ronde gedaan zijn. Nikiforov kampt in de erg sterk bezette categorie tot 100 kilogram. Geluk of pech met de loting maken een groot verschil.

Wat te verwachten van Jorre Verstraeten, dit jaar twee keer op het podium in een grandslam?

Sleeckx: Over hem kan ik als technisch directeur van Judo Vlaanderen weinig zeggen: Jorre is overgestapt naar de Waalse federatie. Je kunt switchen naar de bond waarbij je je het best thuis voelt. Daar is het Belgisch judo uniek in.

Daarom zit Vlaming Verstraeten bij de Franstalige bond, terwijl de Waal Nikiforov voor de Vlaamse federatie uitkomt. Hoe loopt de samenwerking met de collega’s uit het andere taalgebied?

Sleeckx: Ooit was die moeizaam, maar vandaag kunnen we weer door één deur. Af en toe trainen we zelfs samen. De Vlamingen sturen vijf judoka’s naar Doha, de Franstaligen ook. Dit is een van de grootste, sterkste delegaties in lange tijd, met meerdere atleten die mogen mikken op de top acht. En dan te weten dat Mina Libeer nog ontbreekt. Zij was topkandidaat voor het podium, maar op stage in Japan scheurde ze haar kruisband.

Het is lang geleden dat het Belgische judo zo veel kwaliteit in huis had. En er zit nog talent aan te komen. Ik denk aan Karel Foubert. Doha wordt zijn eerste WK. Hij moet er vooral ervaring opdoen, maar in de toekomst mag je hem bijschrijven bij de medaillekandidaten.

Judo is in België geen grote sport, maar wel als het om medailles gaat. In de laatste tien Olympische Spelen stond er maar twee keer geen Belg op het podium: in 1984 en in 2008.

Sleeckx: Die sportieve erfenis bewaken we met zorg. De opvolging van de huidige, sterke generatie ziet er opnieuw goed uit: bij de u18 zit veel talent. Dirk Van Tichelt werkt met hen. Al zijn er geen garanties. Dirk heeft zelf nooit geschitterd in de jeugdcategorieën en presteerde pas op zijn 22e, toen velen hem al hadden afgeschreven. Het omgekeerde – fantastische resultaten bij de jeugd, zonder doorbraak bij de profs – komt ook voor.

Dit WK vindt plaats in Qatar. Is er daar sfeer?

Sleeckx: Bij vorige judotoernooien werden de tribunes vooral gevuld door buitenlanders die in Doha werken, en zo zijn er gelukkig nogal wat, dus ik verwacht geen lege zalen op het WK. Maar bij de lokale bevolking maakt judo weinig los.