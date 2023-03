Wout van Aert: waarom is hij populairder dan ooit?

Nooit heeft de ‘Woutliefde’ in het koersland België meer gepiekt dan nu. Waarom is Van Aert zo populair? Hoe is dat, op velerlei vlakken, gegroeid? En geldt dat ook in het buitenland? Een analyse.

De menselijke, populaire held

‘Ik moet just niks.’ Wanneer Wout van Aert binnen een aantal jaar stopt als profrenner, zal het een uitspraak blijven die ver na zijn wielerpensioen met hem geassocieerd zal worden. Typisch voor charismatische kampioenen die hun eigen verhaal schrijven, die zeggen dat ze zich niks aantrekken van wat de buitenwereld van hen vindt en die de grenzen verleggen van wat als ‘normaal’ wordt beschouwd.

Het zinnetje dat hij na de E3 Classic in de camera riep, kreeg nog een extra dimensie toen hij twee dagen later een klassieker als Gent-Wevelgem aan teamgenoot Christophe Laporte gunde.

De discussie die dat ‘geschenk’ op gang bracht, was veelzeggend voor de status die Wout van Aert op dit moment bekleedt. En gaf hem ook een extra menselijk piment. Als de teamplayer bij uitstek die zijn vriend en ploegmaat een zege schonk.

Van Aert vervult alle voorwaarden van de populaire held: een zorgzame echtgenoot van girl next door Sarah, vader van de schattige Georges, een kerel van gewone komaf met wie Jan met de pet zich kan identificeren. Zijn typisch Vlaamse ‘Ik moet just niks’-uitspraak verhoogt ook die herkenbaarheid.

Wout van Aert kust zijn vrouw Sarah na zijn zege in de E3 Classic.

Die herkenbaarheid is al jaren gegroeid, van toen de Kempenaar als tiener en jonge twintiger alleen schitterde in het veldrijden. Bovendien als de altijd knokkende underdog, opboksend tegen veelvraat Mathieu van der Poel. Een tweestrijd die ook nu, vele jaren later, de debatten beheerst.

Door zijn (weliswaar ingekorte) cyclocrossactiviteiten staat Van Aert ook een heel jaar in de picture. Al veroverde hij nog meer harten door zijn tomeloze aanvalslust en successen op de weg. Door ook niet altijd te winnen vermeed hij ook de vaak voorkomende aversie ten opzichte van de té dominante kampioen.

Bovendien is Van Aerts imago tot dusver onbevlekt. Geen ongeval met een Lamborghini, geen zware snelheidsovertredingen, geen cocaïneplasjes of stukgelopen relaties zoals bij Tom Boonen indertijd.

Het perfecte rolmodel dus, qua communicatie, gedrag én looks – ook dat speelt uiteraard mee.

De kracht van sociale media

Dé maatstaf voor populariteit en bekendheid, en tegenwoordig ook voor de commerciële waarde van een atleet, zijn meer dan ooit de sociale media.

Hoeveel volgers een renner op al zijn accounts heeft, hangt ook deels af van de (interessante) content die hij dagelijks post. Ook wat dat betreft was en is Wout van Aert een kind, en intussen een twintiger, van zijn tijd.

Zelfs een early adopter van Twitter. Voor zijn eerste tweet moet je immers al teruggaan naar 8 september 2011, net voor zijn zeventiende verjaardag: ‘Eindelijk op twitter! Binnen de 2 weken start het nieuwe seizoen, laat maar komen!’

De allereerste Tweet van Wout van Aert. © Twitter

De weken, maanden en jaren erna tweette de Lillenaar erop los, met dagelijkse posts over zijn trainingen en wedstrijden, vaak met een kwinkslag maar ook af en toe met zijn ongezouten mening.

Sinds juni 2012 combineerde Van Aert dat ook met Instagram (op zijn eerste foto heft hij een glas… San Miguel-bier), en vanaf oktober 2013 met een persoonlijke fanpagina op Facebook.

Die wordt de laatste jaren echter nog amper aangevuld, en ook op Twitter beperkt de Kempenaar zich tegenwoordig meestal tot retweets (in totaal slechts 45 posts in 2022).

Op Instagram deelt Van Aert daarentegen zowat dagelijks Insta Stories (die na 24 uur verdwijnen). Met foto’s en filmpjes van en over hem – zoals op Strava soms overgoten met een humoristisch sausje – geeft Van Aert een inkijk in zijn bestaan als renner, en heel af en toe in zijn privéleven.

De alllereerste Instagrampost van Wout van Aert. © Instagram

De switch naar Instagram blijkt ook uit zijn aantal volgers op de drie socialemediakanalen: 159.000 op Facebook, 258.000 op Twitter en 821.000 op Instagram.

Met niet verrassend de Tour de France als grootste hefboom: in juli 2022 steeg zijn aantal followers van 655.000 naar 771.000 (plus 116.000 of 18 procent). Sindsdien is die curve afgeplat: plus 50.000 in acht maanden. Maar wel een stijging van 39 procent in vergelijking met begin vorig jaar.

Op Twitter was tijdens de Tour de stijging minder steil: van 219.000 naar 242.000 volgers (plus 11 procent). En sindsdien zijn er daar ook ‘slechts’ 16.000 bij gekomen.

Niettemin heeft Van Aert zich op die beide socialemediaplatformen bij de top tien van de meest gevolgde renners genesteld, als tiende (Twitter) en achtste (Instagram).

De renners die hem voorafgaan zijn vooral oudere collega’s, die al vaak hebben geschitterd in de Tour of kunnen bogen op een grote Angelsaksische of Zuid-Amerikaanse thuismarkt (Chris Froome, Mark Cavendish, Geraint Thomas, Egan Bernal…)

Populair op Strava

Een andere indicatie: het aantal volgers en kudos (likes) op Strava. Eind 2022 was Van Aert zelfs de meest gevolgde profatleet op het onlinetrainingsplatform (met die nuance dat vooral renners Strava-adepten zijn).

Vandaag telt de Kempenaar ruim 398.000 followers, een stijging met liefst 140.000 opzichte van begin 2022. Alleen Mathieu van der Poel komt als wielrenner in de buurt met 367.889.

De Nederlander en de Belg bezetten niet toevallig ook de volledige top tien van prestaties met de meeste kudos in 2022. Van Aert kreeg de meeste likes voor zijn solo naar Calais in de Tour (63.414). Ook zijn jongste Stravaposts over de E3 Classic (56.550) en Gent-Wevelgem (56.238) scoren goed.

De Stravapost waar Wout van Aert het meeste kudos voor kreeg: die van zijn ritzege in de Tour 2022, naar Calais. © Strava

Dat de Jumbo-Vismarenner dergelijke hoge cijfers haalt, heeft hij niet alleen te danken aan zijn prestaties, maar ook aan een jarenlang opgebouwd Strava-account. Zijn allereerste post dateert al van januari 2012, als tweedejaarsjunior.

De jaren erna beperkte zich dat tot trainingsritten op stages, maar sinds enkele jaren post Van Aert, weliswaar zonder hartslag of wattagegevens, élke activiteit op het trainingsplatform: van een looptochtje, over elke fietstraining en race op de weg of in het veld, tot een wandeling met vrouw Sarah en zoontje Georges.

En wat volgers erg smaken: Van Aert geeft aan elke post ook een grappige of mysterieuze benaming. Hij maakt er naar eigen zeggen zelfs een sport op zich van. Zoals half januari, toen hij ploegtrainingen in Spanje omschreef met ‘The chase is better than the catch’ en ‘Gekookte melk’. Of zijn loopje van afgelopen donderdagmorgen, amper vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen. ‘De enige niet wetenschappelijk onderbouwde beslissing van de week.’

Zijn post over de E3 Classic gaf hij ook niet toevallig het bijschrift: ‘E3 Prijs Harelbeke 🏆 Ik moet just niks’. Waarna hij zijn post over Gent-Wevelgem ‘Trofeo Baracchi… euh Duo Normand… euh Gent-Wevelgem’ noemde.

© Strava

De Tour als sterkste magneet

Hoe sterk de Tourmagneet veel aandacht naar zich toetrekt, blijkt uit Google Trends. Dat geeft het aantal keer weer dat naar een persoon wereldwijd op de onlinezoekmachine gezocht werd.

Tijdens de laatste week van de Tour 2022 steeg de grafiek van Wout van Aert naar een maximale piek van 100.

Alle andere daaropvolgende wedstrijden verbleken daarbij: in de week van het WK in Wollongong steeg de curve tot 25, in de jongste eindejaarsperiode, met een opeenvolging van veldritduels tegen Mathieu van der Poel, tot 41, en vorige week, met een zege in de E3 Classic, tot 32.

De Google Trends-grafiek van Wout van Aert in de laatste 12 maanden. © Google Trends

Relatieve cijfers als je die afmeet aan die van de grootste voetbalvedetten. De maximale GT-piek van Lionel Messi op het voorbije WK vergeleken met die van Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk: 100 tegen 3.

Eenzelfde verhouding bij de vergelijking tussen de piek van Cristiano Ronaldo (zijn transfer van Juventus naar Manchester United in augustus 2021) en de Kempenaar: 100 versus 2.

Alleen in België overtroffen de zoekcijfers naar Van Aert in 2022 die van Messi of Ronaldo. En ook van alle Rode Duivels op de wereldbeker in Qatar.

Conclusie: Van Aert is in wielerland België populairder dan ooit, en wint ook de poppolls bij de buitenlandse koersfans, maar is in het mondiale sportlandschap nog altijd klein garnaaltje.

Al is dát vooral een probleem van het wielrennen op zich.