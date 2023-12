Wout van Aert verslaat Eli Iserbyt in Superprestige Zolder

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft woensdag in afwezigheid van Mathieu van der Poel de Superprestigecross in Heusden-Zolder gewonnen. In de slotronde ontdeed hij zich van Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal). Bij de vrouwen won Fem van Empel.

Na Van Aert en Iserbyt werd de Nederlander Joris Nieuwenhuis derde.

Voor Van Aert is het de tweede zege van het seizoen. Op 9 december startte hij zijn veldritseizoen met winst in Essen. Daarna werd hij Mol, Antwerpen en Gavere tweede achter de Nederlander Mathieu van de Poel. Die was er woensdag niet bij in de zesde manche van de Superprestige.

Van Empel

Een dag nadat ze in de wereldbekercross van Gavere de zege aan Puck Pieterse moest laten, was wereldkampioene Fem van Empel (Jumbo-Visma) woensdag wel weer de beste in Heusden-Zolder. In de zesde manche van de Superprestige liet de 21-jarige Nederlandse in de sprint haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado achter zich. Inge van der Heijden zorgde op zestien seconden voor een volledig Nederlands podium.

Belgisch kampioene Sanne Cant werd op veertig seconden vierde. Marion Norbert Riberolle finishte op 3:03 nog net in de top tien. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) had aan een zesde plaats net genoeg om leidster in de Superprestige te blijven. Haar voorsprong op haar landgenote Del Carmen Alvarado is nu wel maar één punt meer. Aniek van Alphen, nog een Nederlandse, is op acht punten derde.