WK veldrijden: ongenaakbare Van der Poel pakt goud, Wout van Aert zilver en Thibau Nys brons

Mathieu van der Poel heeft zondagnamiddag op het WK veldrijden in het Franse Liévin zijn favorietenstatus waargemaakt en zich met overmacht tot wereldkampioen gekroond.

Het is voor de dertigjarige Nederlander de derde wereldtitel op rij en de zevende in totaal. Hij wordt zo mederecordhouder, naast Erik De Vlaeminck, die eind jaren 1960 en begin jaren 1970 zevenmaal de regenboogtrui veroverde. Wout van Aert eindigde, na een lastige start, na een sterke inhaalrace als tweede. Thibau Nys behaalde het brons.

Lijdzaam toezien

Van der Poel overvleugelde deze winter in alle crossen waarin hij deelnam de tegenstand en kreeg op het circuit van Val de Souchez, met de zware ondergrond en vele hoogtemeters, een parcours op zijn maat. Hij liet er dan ook geen gras over groeien en na nauwelijks drie minuten muisde hij er vanonder. De concurrentie moest lijdzaam toezien hoe MVDP binnen de kortste keren meer dan een halve minuut voorsprong telde.

De belangrijkste uitdager voor MVDP vooraf was zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. De Kempenaar besliste amper een week geleden dat hij zou deelnemen, maar was meteen de grootste medaillekandidaat in het Belgische kamp. Hij moest wel meer achterin starten en diende meteen, nadat hij in de eerste meters werd opgehouden, te achtervolgen. Stelselmatig maakte WVA plaatsen goed om zich uiteindelijk te mengen in de strijd om het zilver, samen met Joris Nieuwenhuis en Nys. Van der Poel echt bedreigen lukte evenwel niet voor de achtervolgers – de Nederlander gaf immers geen krimp en diepte zijn voorsprong alsmaar uit.

Van Aert reed intussen alleen als tweede, in zijn zog streden Nys en Nieuwenhuis om de laatste podiumplek. Nys, fel aangevuurd door vader Sven langs het parcours, kon de Nederlander afschudden. Van Aert reed uiteindelijk als tweede over de meet, op 45 tellen van Van der Poel. Nys werd derde op 1:06.

Van der Poel veroverde zijn eerste regenboogtrui in het veld in 2015. Na drie jaar Van Aert kroonde de Nederbelg zich vanaf 2019 telkens tot wereldkampioen, met uitzondering van 2022 toen hij in het Amerikaanse Fayetteville niet aan de start verscheen (en de Brit Tom Pidcock won). In 2017 pakte Van der Poel ook nog zilver, in 2018 brons.