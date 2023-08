Wielerbelofte Tijl De Decker (22) overleden na ongeval op training

Renner Tijl De Decker, die eerder dit jaar Parijs-Roubaix bij de beloften won, is op 22-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn team Lotto Dstny vrijdag bekendgemaakt op Twitter.

De Decker werd woensdag naar het ziekenhuis overgebracht na een ongeval op training.

‘Het team is geschokt door dit nieuws en stuurt al zijn liefde en gedachten naar Tijls familie en dierbaren in deze ongelooflijk moeilijke tijd’, meldt Lotto Dstny.

De Decker, die recent voor volgend jaar een profcontract kreeg van Lotto Dstny, crashte woensdag tijdens een trainingsrit hard tegen de achterkant van een wagen en werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis in Lier. Daar werd hij geopereerd, waarna hij overgebracht werd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Hij werd er in kunstmatige coma gehouden.

‘We zijn helemaal van de kaart door het plotselinge verlies van onze jonge renner”‘, meldt CEO Stéphane Heulot. ‘Tijl heeft dit jaar heel veel progressie laten zien en wij geloofden dat er nog meer groeimarge was. Dat hij de stap zou maken naar ons professionele team was daarom een logische keuze. Helaas zal hij nooit prof worden. We zullen hem altijd herinneren als een getalenteerde, jonge renner en een warm en vriendelijk persoon naast de fiets. Wij betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd.

Vrijdag vatten de renners van Lotto Dstny de derde etappe van de Renewi Tour aan met een rouwband. Afgelopen weekend werd De Decker nog vierde op het BK voor beloften.