Vanaf woensdag te koop: de Wielergids 2024 van Knack Sport

Na de Girogids en de Tourgids in 2023 brengt Knack Sport een derde special over de koers uit. De Wielergids 2024, als traditionele opwarmer voor het seizoen, is vanaf woensdag te koop.

In 2004, twintig jaar geleden, verscheen de allereerste Wielergids van Sport/Wielermagazine. Toen met Peter Van Petegem op de voorpagina, als dé Belgische topper na zijn dubbelslag in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Knack Sport zet dit jaar de traditie van de Wielergids voort. Deze keer sieren Mathieu van der Poel, Wout van Aert én Lotte Kopecky (voor de tweede keer op rij) de cover.

Hoe zij zullen presteren, bespreken we in twee voorbeschouwende interviews. Thijs Zonneveld, wieleranalist van het Algemeen Dagblad, en Benji Naesen, ‘content creator’ van onder meer de veelbeluisterde Lanterne Rouge Cycling Podcast, geven hun mening over het seizoen bij de mannen. De Nederlandse analiste Roxane Knetemann ontleedt de machtsverhoudingen bij de vrouwen.

Uiteraard komen ook de vedetten zelf aan bod. Met wereldkampioen Mathieu van der Poel hadden we, tijdens zijn decemberstage in Spanje, een uitgebreid interview over zijn evolutie als renner, zowel op fysiek, mentaal als tactisch vlak. Hij spreekt onder meer over de opvallende rol van zijn vriendin Roxanne.

Voor diepere menselijke inzichten in zijn eeuwige rivaal Wout van Aert gingen we op café met zijn drie beste vrienden Andreas Buts, Marnix Van Hoeck en Vincent Van Rooy. Zij leggen uit waarom Van Aert vindt dat hij ‘just niks’ moet. We kropen ook in het hoofd van Lotte Kopecky. In een uitgebreid portret leggen we uit hoe zij is geëvolueerd van stil meisje en kwajongetje tot een killer en winnaar op de fiets.

Van een andere wereldkampioen, Remco Evenepoel, brengen we via een infografiek in beeld in welke landen hij zijn intussen vijftig profzeges heeft behaald. Die lijst is immers opvallend lang.

Een nieuwe Belgische ster die vorig jaar helemaal ontbolsterde is Arnaud De Lie. In zijn weg naar de top wordt hij bijgestaan door zijn coach Jeroen Dingemans. Hij belicht uitgebreid de indrukwekkende fysieke capaciteiten van de ‘Stier van Lescheret‘.

Passie voor de fiets

We hadden ook een openhartig gesprek met Matej Mohoric, de Sloveen die tijdens de Tour de France het mooiste interview van 2023 gaf. Hij vertelt waarom hij zo van wielrennen houdt, ondanks de mentaal zware beproevingen, zoals het overlijden van zijn ploegmaat Gino Mäder.

De passie voor de fiets is nog altijd aanwezig bij Julian Mertens, de Kempenaar van Bingoal-WB die vorig jaar bij een ernstig fietsongeval enkele dagen in coma lag. Hij vertelt over die bijzonder zware periode en hoe hij verder timmert aan een lange revalidatie.

Met een interview met de Nederlander Hennie Kuiper en zijn voormalige meesterhelper en sportdirecteur José De Cauwer gaan we terug in de tijd. Beiden worden dit jaar immers 75. Verder reconstrueren we een memorabele editie van elk van de vier voorjaarsmonumenten.

Naast alle voorbeschouwingen en interviews is er het traditionele dossier met daarin de seizoenskalender (m/v) van 2024, de analyses van de achttien WorldTourteams bij de mannen en de gegevens van hun renners (en die van de Proteamcoureurs), plus een overzicht van de WorldTourploegen bij de vrouwen en van de Belgische continentale damesteams. Een onmisbare gids dus doorheen het seizoen 2024.