Van havermout tot Justin Bieber: het ABC van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel werd in januari 30 jaar. Veel over hem is intussen bekend. Sommige anekdotes, cijfers of andere weetjes minder. Een overzicht in een ABC.

A

Je hoeft niet overleden te zijn voor er een straat naar jou wordt vernoemd. Dat kan Mathieu van der Poel sinds juni 2019 zeggen, want toen kreeg de Oevergrubbestraat in de Nederlandse gemeente Berg en Terblijt een nieuwe, tweede naam: de Mathieu van der Poel Allee. Het was een initiatief van Eroica Limburg, een retro fietsevent. Vader Adrie mocht het straatnaambordje onthullen. De locatie en datum waren niet toevallig, want de Allee is, met de daaropvolgende Rijnsbergerweg, de laatste licht hellende straat richting de finishlijn van de Amstel Gold Race. Het decor van de legendarische comeback van Van der Poel in de editie van 2019.

B

Een deel van zijn inkomsten boekt de Nederlander in VDP Sports, een besloten vennootschap die hij oprichtte in maart 2015, net na zijn eerste wereldtitel veldrijden. De laatste jaarrekening, die van 2023, leverde een winst van 1.364.256 euro op. Zijn financiële zaken worden al enkele jaren geregeld door Jean Guinée. Bij diens bedrijf Sportsflow is intussen ook David van der Poel, Mathieus broer, actief als wielermakelaar. Hij heeft onder meer Arnaud De Lie in zijn portefeuille.

C

Corinne Poulidor leerde in 1987 Adrie van der Poel kennen in een nachtclub op Martinique. Op dat Franse eiland in de Caraïbische Zee organiseerde haar vader Raymond een criterium. Corinne wist niet dat Adrie koerste. Toch was het liefde op het eerste gezicht. Het koppel verhuisde naar Kapellen en kreeg in 1992 een eerste kind, David. Drie jaar later een tweede, Mathieu. Beiden hebben via hun moeder de dubbele Nederlandse-Franse nationaliteit en werden ook tweetalig opgevoed. Daarom spreekt Mathieu dus zo vlot Frans.

© BELGA

D

Van der Poels schoonvader, Danny Bertels (74), is een van de excentriekste sporters die België ooit heeft gekend. Hij werd twee keer wereldkampioen waterskiën (1981 en 1983), driemaal in het powerboatracen (1991, 1992, 1993) en nam deel aan Parijs-Dakar. Bertels was ook een ondernemende businessman, want hij startte drie zaken op: een carrosseriebedrijf, een firma gespecialiseerd in motoren voor sportboten en een ballonvaartbedrijf in Wommelgem.

E

Mathieu van der Poel brak als renner al een sleutelbeen (bij de junioren) en in 2018 een scaphoid (beentje in de pols) bij een val in een mountainbikerace in het Spaanse Logroño. Ravottend met broer David kraakte het in hun kinderjaren ook soms letterlijk: al duwend op een glijbaan brak Van der Poel zijn arm. En toen hij met David vanop een balkon op de stenen oprit van zijn grootouders sprong, op… slippers, liep hij een breuk aan de elleboog op. Hij en David hielden tegenover hun ouders jarenlang vol dat dat was gebeurd tijdens een partijtje tafeltennis.

F

In 2017 lanceerde Mathieu van der Poel, met zijn vrienden Brent Luyckx en Axel Roelants. een start-up in hoogkwalitatieve (sport)voedingssupplementen: 4GOLD (spreek uit: four gold). Dat biedt door middel van DNA-analyse ook gepersonaliseerd voedings- en prestatieadvies aan. Als mede-eigenaar speelt Van der Poel vooral een publicitaire voortrekkersrol, maar hij geeft ook advies bij de ontwikkeling van de supplementen. Ambassadeurs van 4GOLD zijn onder meer ex-Tourwinnaar Alberto Contador, skeletoni Kim Meylemans, motorcrosser Liam Everts (zoon van Stefan) en tennisster Elise Mertens.

G

Op 9 oktober 2011 won Wout van Aert voor het eerst tegen Mathieu van der Poel, in de juniorencross in Ruddervoorde. Het was ook de eerste keer ooit dat ze samen op een podium stonden. Ruim dertien jaar later staat de teller in officiële wedstrijden in het veld en op de weg op liefst 146 gezamenlijke topdrieplaatsen, in wisselende volgordes.

© ISOSPORT/Claessen

H

Het ontbijt van Mathieu van der Poel bestaat op een trainings- of competitiedag negen op de tien keer uit havermout met vanillesojamelk. Ter afwisseling voegt hij daar soms gebakken appelstukjes met kaneel, een lepel pindakaas, rozijnen en plantaardige eiwitten met appelkaneelsmaak bij.

I

Mathieu van der Poel ging naar de Vrije Basisschool Sint-Jozef in Heide-Kalmthout en vervolgens naar het Sint-Jozefinstituut in Essen, waar hij de richting economie-moderne talen volgde. Na zijn wereldtitel bij de junioren in 2013 werd hij er gehuldigd. In zijn regenboogtrui bracht de nieuwe wereldkampioen naar aanleiding van het honderddagenfeest (ook Chrysostomos genoemd) een uitstekende imitatie van wiskundeleraar Peter Neelen. Het hilarische filmpje is nog altijd te zien op YouTube.



J

Van der Poel heeft een brede muzieksmaak. Hij houdt van Nederlandse hiphop en schlagers, van elektronische hardstyle en gewone top-50-nummers. Hij is op de ploegbus van Alpecin-Deceuninck vaak dj en ook een Belieber, een grote fan van Justin Bieber. Tot voor een paar jaar zong en danste hij thuis volop mee. Van der Poel ging in 2016 zelfs naar een optreden van Bieber in het Antwerpse Sportpaleis. Maar dat viel erg tegen, want hij werd omringd door gillende tienermeisjes.

K

De kookkunsten van Van der Poels vriendin Roxanne zijn niet alleen bij hem geliefd, maar ook bij trainingsgezellen en vrienden die bij het koppel over de vloer komen. ‘Roxy’s Catering’ worden haar lekkere, gezonde gerechten genoemd. Het koken laat Van der Poel dus meestal aan zijn vriendin. Toch is hij geen kluns in de keuken. Pestosaus is zijn veelgeprezen specialiteit, geserveerd bij pasta en kip.

L

In zijn ouderlijk huis in Kapellen groeide Van der Poel op met de dalmatiërs Luna en Soly. Moeder Corinne nam ze meestal ook mee naar de cross. In het huis in ’s-Gravenwezel waar hij met zijn vriendin Roxanne woont, loopt een andere viervoeter rond: een shiba inu (Japans hondenras) genaamd Lola.

M

Sinds hij in de zomer van 2020 als tiende finishte in Il Lombardia, is Van der Poel 16 keer op rij in de top tien van een monument geëindigd (elf podiumplaatsen, zes zeges). Geen enkele renner zette ooit zo’n lange reeks neer. Eddy Merckx heeft de op een na langste serie, met 13 opeenvolgende toptienplaatsen. Met die nuance dat de Kannibaal aan 21 stuks was geraakt als zijn zege in de Ronde van Lombardije van 1973 niet was geschrapt na een positieve dopingplas. Na Merckx volgen Wout van Aert, Philippe Gilbert en Roger De Vlaeminck met 11 opeenvolgende toptienplaatsen. Met die nuance dat de grote eendagsklassiekers voor eind de jaren tachtig nog niet werden opgedeeld in monumenten.

N

Sinds april 2023 is Van der Poel ambassadeur van Lamborghini Antwerpen en rijdt hij rond in een ‘komogrijze’ Urus S, met de gepersonaliseerde nummerplaat ‘1-MVDP-1’. Met die wagen komt hij vaak naar de cross, of in andere bolides die hij van Lamborghini ter beschikking krijgt. Daarnaast staat onder meer ook een rode Porsche 911 (992) GT3 RS in zijn garage. Ook die heeft een aparte nummerplaat: ‘M-95-RS’, met de M van Mathieu, 95 voor zijn geboortejaar en RS voor het type GT3. Op de nummerplaten van andere sportbolides waarmee hij rondtoert (of toerde) staat ‘MVDP-1’ en ‘MVDP-2’.

O

Sinds hij een huis heeft in Moraira, aan de Costa Blanca, traint Van der Poel meer in Spanje. Als hij in België vertoeft, is zijn favoriete trainingsregio Zeeland, meer bepaald de Oesterdam, de langste dam van de Deltawerken (10,5 km) tussen Tholen en Zuid-Beveland. Hij kan er kilometerslang op perfect asfalt ‘blokjes’ trainen, tegen de wind in. Hij en zijn trainingsgezellen, zoals Niels Verdijck en Bram De Laat, hebben er zelfs een naam voor: oesterdammen.

P

‘Mon petit phénomène’ noemde de in 2019 overleden Raymond Poulidor liefkozend zijn kleinzoon Mathieu. Beiden hadden dan ook een heel nauwe band. Enkele maanden na zijn dood, op het WK veldrijden in Dübendorf, wilden twee Franse supporters uit de Limousin Van der Poel een foto geven waarop hij en zijn papy stonden afgebeeld. Vader Adrie hield de foto bewust bij tot na de race, om Mathieu niet van de wijs te brengen. Toen hij de foto na het WK aan zijn zoon gaf, liepen de tranen over de wangen van de kersverse wereldkampioen.

© BELGA/AFP via Getty Images

Q

Van de tweedejaarsnieuwelingen en tot en met zijn laatste seizoen als junior was Van der Poel als veldrijder bijna onklopbaar. Hij won 84 van zijn 88 crossen (95 procent). Drie renners konden hem in die drie seizoenen kloppen om de zege: Daan Hoeyberghs (tweemaal), Wout van Aert (eenmaal) en Quentin Jauregui (eenmaal). De Fransman werd ook derde na Van der Poel en Van Aert op het WK voor junioren in Koksijde 2012. Jauregui kon in het veld nooit doorstoten tot de top, maar reed zes jaar in de WorldTour bij AG2R-La Mondiale, weliswaar ook daar zonder grote successen.

R

Voor het WK veldrijden in Hoogerheide 2014, toen Van der Poel nog deelnam bij de beloften, zong hij met broer David en Liam McDurt het officiële themalied van het WK. Een rapsong, met als catchphrase ‘gas gas gas gas gas gas gas erop’. De tekst waarmee de broers het lied openden was ‘En wat denk je ervan? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er ongelofelijk veel zin in. Het wordt knallen straks!’ Knallen deed Van der Poel niet, want hij werd voor eigen volk verslagen door Wout van Aert. Voor de liefhebbers: het liedje staat nog altijd op YouTube.

S

In het veldrijden is Van der Poel gewoon om solo aan te komen: bij zijn 167 profzeges, tot voor de deadline van deze gids, heeft hij slechts vijfmaal om de bloemen moeten sprinten. Op de weg arriveerde MVDP al dertien keer alleen, op een totaal van nu vijftig triomfen bij de elite. Opmerkelijk: bij zijn laatste negen overwinningen (exclusief eindklassementen) soleerde hij zevenmaal naar de eindstreep, waarvan zes keer in een grote eendagskoers.

T

Toen hij in 2019 met zijn vriendin Roxanne ging samenwonen, nam Van der Poel niet veel kampioenstruien mee. De meeste hangen nog in een trofeeënkamer annex gamekamer naast de inkomhal van het ouderlijke nest in Kapellen. Het zijn er dan ook veel: sinds de aspiranten trok de Nederlander liefst 34 keer een trui aan op een nationaal, Europees of wereldkampioenschap, in vier verschillende disciplines.

U

Voor de start van het wegseizoen 2025 staat de teller van het aantal profzeges van Mathieu van der Poel op exact vijftig. Opvallend: geen enkele daarvan behaalde hij in een race tegen het uurwerk. In de jeugdcategorieën won hij wel vijf tijdritten. In 2011 werd hij zelfs nationaal kampioen bij de nieuwelingen, zijn eerste wegtitel ooit.

V

Van der Poels grootste nederlaag in een veldritkampioenschap was het WK in Valkenburg 2018, toen Van Aert hem ruim twee minuten aansmeerde. Daar vloeide ook iets moois uit voort: na een nacht stappen, om zijn ontgoocheling te vergeten, besliste Van der Poel om in Finland een driftstage op ijs te volgen, georganiseerd door Porsche. De marketingverantwoordelijke van het automerk die dat, tot haar ergernis, moest regelen: zijn latere vriendin Roxanne Bertels. Beiden leerden elkaar zo kennen. Twee weken later sloeg op de cross in Hulst de vonk nog meer over. Al duurde het tot november dat jaar eer ze een koppel werden.

W

Mathieu van der Poel behaalde zijn eerste grote klassieke zege in de Amstel Gold Race van 2019 in een witte broek, onder zijn Nederlandse kampioenstrui. Die droeg hij ook toen hij in 2020 de Ronde van Vlaanderen won. Dat werd toen bestempeld als bijgeloof, maar behalve twee ritten in de Ronde van Zwitserland in 2021 en de Super 8 Classic in 2023 heeft hij, mede door het blauwe shirt van Alpecin-Deceuninck, daarna niet meer gewonnen in een witte broek. De zege in de Super 8 Classic veroverde hij als kersverse wereldkampioen, maar bij al zijn zeges in 2024 in de grotendeels witte regenboogtrui droeg hij een zwarte broek. Alleen voor Milaan-Sanremo trok hij een wit exemplaar aan. Toen loodste hij echter Jasper Philipsen naar de zege. Zijn koersschoenen van Shimano (S-Phyre) en zijn kousen moeten wel altijd helemaal wit zijn, op regenboogstrepen in 2024 na.

© AFP via Getty Images

X

Mathieu van der Poel begon met mountainbiken in 2016, in de Sunshine Cup op Cyprus. Daarna boekte hij vlug progressie. In 2019 behaalde hij drie zeges in de cross country (XCO) van de Wereldbekermanches in Nové Mesto, Val di Sole en Lenzerheide. Dat jaar kroonde hij zich ook tot Europees kampioen. Het jaar ervoor eindigde hij als derde op het WK in Lenzerheide. Van der Poel is zo de enige renner die er ooit in slaagde om in de elitecategorie minstens een medaille te veroveren op het WK op de weg (goud en brons), het veldrijden (zesmaal goud, eenmaal zilver, eenmaal brons) én het mountainbiken (brons). Dit jaar wil hij ook de eerste worden die de drie verschillende wereldtitels op zijn erelijst heeft staan. Dan moet hij goud winnen op het WK mountainbike in Valais, half september.

Y

Het levensmotto van Mathieu van der Poel is het best samenvatten met YOLO (You Only Live Once). Of zoals hij het aan Sporza eind 2024 vertelde: ‘Wat je gehad hebt, heb je gehad. Daar kun je maar best van genoten hebben, want je weet nooit wat morgen brengt.’ Om dat te kunnen wimpelt de Nederlander zoveel mogelijk extrasportieve verplichtingen en randzaken af, van interviews tot huldigingen. Zich altijd en overal amuseren, op en naast de fiets, staat op de eerste plaats.

Z

Van der Poel behaalde zijn eerste zeges als cyclocrosser in de West-Brabantse Veldritcompetitie. Het gaat om enkele tientallen, al van bij de miniemen en aspiranten. Door een computercrash bij de organisatie is een deel van die resultaten verloren gegaan. Op het totale aantal overwinningen van MVDP sinds de nieuwelingen, in het veld, het mountainbiken, op de weg en gravel, kunnen we wel een exact getal plakken: 423 (criteriums niet meegerekend, wedstrijden op de nationale kalender wel). Na de deadline van deze gids zullen er daar allicht nog twee bij zijn gekomen in de cyclocross.