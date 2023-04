Van de Omloop Het Nieuwsblad tot Milaan-Sanremo: dit was het snelste wielerseizoen ooit

Remco Evenepoel sloot gisteren het voorseizoen op magistrale wijze af met een zege in Luik-Bastenaken-Luik. Zo kwam er een eind aan een heerlijke reeks klassiekers. En wat blijkt? Nooit werd er sneller gereden dan dit jaar.

De trend werd eind februari al gezet in de Omloop Het Nieuwsblad. Daar was Dylan van Baarle de sterkste in een vrij snelle editie, met een gemiddelde van 42,189 km per uur. Het bleek de voorbode van wat het snelste voorseizoen ooit zou worden.

Het eerste record dat sneuvelde was in de Strade Bianche. Tom Pidcock won er na een lange solo en klokte af op een gemiddelde snelheid van 40,636 km per uur. Traditioneel wordt er op de Toscaanse grindwegen niet bijzonder snel gereden (vaak minder dan 40 km per uur), maar toch sneuvelde het record op de tabellen.

Fast forward naar de Ronde van Vlaanderen, waar opnieuw een record werd neergezet. Al van in het begin van de koers lag het tempo zeer hoog, van een vroege ontsnapping was geen sprake. In combinatie met het beukwerk van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en uiteindelijke winnaar Tadej Pogacar leverde dat een gemiddelde snelheid op van 44,083 km per uur.

Een week later, in Parijs-Roubaix, hetzelfde verhaal. Na een verschroeiende openingsfase zakte het tempo niet meer. Ook in de Hel van het Noorden ging het nooit rapper: 46,841 km per uur.

Record aangescherpt

Daarnaast werd ook in Milaan-Sanremo bijzonder snel gereden. Mede dankzij de gunstige weersomstandigheden, met name de rugwind, kwam Van der Poel er over de finish met een gemiddelde snelheid van 45,773 km per uur. Goed voor de tweede snelste editie ooit van de Primavera.

In het laatste voorjaarsmonument was dat niet anders: Remco Evenepoel vlamde met een gemiddelde van 41,206 km per uur naar Luik, de snelste La Doyenne van deze eeuw, na die van… 2022.

Conclusie: drie records en een resem hoge gemiddeldes in de andere koersen leverden een nieuw record op, zoals dat in 2022 ook al het geval was (43,420 km per uur). In de veertien voorbije belangrijkste voorjaarskoersen deden Tadej Pogacar en co daar nog een schepje bovenop, met een gemiddelde snelheid van 43,666 km per uur.