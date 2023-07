Tour de France Femmes: Lotte Kopecky pakt eerste gele trui

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) heeft zondag de openingsetappe gewonnen van de Tour de France Femmes, de achtdaagse Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Daarmee veroverde ze meteen ook de eerste gele trui.

De 27-jarige Belgische kampioene haalde het solo na 123,8 kilometer met start en aankomst in Clermont-Ferrand. Op iets minder dan tien kilometer van de meet ging Kopecky op de Côte de Durtol alleen op avontuur. Het peloton zou haar niet meer terugzien, goed voor de eerste gele trui.

Kopecky’s Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes won de sprint van een twintigtal rensters voor de tweede plaats, 41 seconden na de aankomst van de Belgische kampioene. De Nederlandse Charlotte Kool vervolledigde het podium. In de eerste groep achter Kopecky zaten verder geen Belgische rensters.

Drie truien tegelijk

Dankzij haar winnende solo neemt Kopecky meteen ook de leiding in het gros van de klassementen: de gele trui als leidster van het algemene klassement, de groene puntentrui en de bolletjestrui van het bergklassement. De Prijs van de Strijdlust ging naar de Poolse Marta Lach, die de finale van een verder vrij eentonige openingsetappe had gekleurd met een soloaanval.

In het algemene klassement heeft Kopecky 45 seconden voorsprong op haar ploeggenote Wiebes, en 47 seconden op Kool. Maandag trekt het peloton over 151,7 kilometer van Clermont-Ferrand naar Mauriac, waarbij in het slot de Côte de Trébiac (3,4 km aan 5,8 procent) moet beklommen worden. Voor die helling liggen er nog vijf gecategoriseerde beklimmingen te wachten.