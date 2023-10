Tadej Pogacar wint Ronde van Lombardije voor derde jaar op rij

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft zaterdag de 117e editie van de Ronde van Lombardije (WorldTour), het laatste wielermonument van het seizoen, op zijn naam geschreven. De Sloveen heeft zo zijn derde opeenvolgende zege beet in de ‘Koers van de Vallende Bladeren’.

De 25-jarige Pogacar soleerde naar de overwinning na 238 kilometer tussen Como en Bergamo. De Italiaan Andrea Bagioli won de sprint voor de tweede plaats, voor de Sloveen Primoz Roglic.

Pogacar versnelde voorin bij de beklimming van de Passo di Ganda. Primoz Roglic, Aleksandr Vlasov, Simon Yates, Carlos Rodriguez en Andrea Bagioli probeerden aan te haken, maar in de afdaling vertrok Pogacar voor een solo van ongeveer 30 kilometer. Hij pakte zo zijn tweede monument van het seizoen, na de Ronde van Vlaanderen.

Remco Evenepoel sloeg na zo’n twintig kilometer koers tegen het asfalt. De Belgische kampioen kon uiteindelijk voortrijden met een bebloede linkerknie en -elleboog. Maar hij moest passen toen de strijd losbarstte op minder dan 40 kilometer van de meet. Evenepoel werd uiteindelijk nog negende.

Pogacar won ook al de Ronde van Lombardije in 2021 en 2022. De laatste Belgische winnaar is Philippe Gilbert in 2010.