Tadej Pogacar soleert met groot machtsvertoon naar zege

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft zondag de 107e editie van de Ronde van Vlaanderen (WorldTour) op zijn naam geschreven.

De Sloveense tweevoudige Tourwinnaar kwam alleen over de meet na 273,4 kilometer tussen Brugge en Oudenaarde, na een solo van iets minder dan 20 kilometer. Op 17 seconden werd Mathieu van der Poel tweede. Mads Pedersen haalde het nipt voor Wout van Aert in de sprint voor de derde plaats.

In achtervolging op de kopgroep gooide Mathieu van der Poel een bommetje bij de Grote Drie met nog minder dan 30 kilometer voor de boeg. Tadej Pogacar haakte aan, Wout van Aert moest lossen. Pogacar en MVDP sloten voorin aan, waar Mads Pedersen alleen op avontuur was gegaan. Op de derde en laatste passage van de Oude Kwaremont versnelde Pogacar, om op en over de Deense voormalige wereldkampioen te gaan. Van der Poel gaf niet af, maar dichter dan ruim tien seconden kwam de Nederlander niet. De Sloveen volgt Van der Poel op op de erelijst.