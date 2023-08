Sepp Kuss klimt naar zege in zesde rit, Evenepoel verliest leiderstrui aan Lenny Martinez

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) heeft donderdag de zesde rit in de Ronde van Spanje (WorldTour) op zijn naam geschreven. De 28-jarige Amerikaan haalde het na 183,1 km tussen La Vall d’Uixo en de aankomst boven aan Observatorio Astrofisico de Javalambre solo voor de Fransen Lenny Martinez (Groupama-FDJ) en Romain Bardet (Team DSM-Firmenich). Steff Cras (TotalEnergies) werd de eerste Belg op de negende plaats.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) kende een moeilijke dag en verloor op de slotklim Pico del Buitre 31 seconden op concurrenten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard (beiden Jumbo-Visma). Onze landgenoot verliest de rode trui aan Martinez. Evenepoel is nu negende in het algemeen klassement, Cras vijfde. Vrijdag zijn hoogstwaarschijnlijk de sprinters aan zet. De zevende etappe leidt het peloton over 200,8 grotendeels vlakke kilometers tussen Utiel en Oliva.

‘Dit is goed, hé’, grijnsde Roglic na de streep. ‘Dit is te gek. Supergoed. We wonnen, we namen tijd terug. Meer mochten we niet verwachten. Hier gaan we van genieten. Vandaag had ik een beetje betere benen (dan in Andorra, red.). Maar het is nog een lange weg te gaan, hé.’

Ook Vingegaard genoot: ‘We deden het supergoed vandaag. Bij de start waren de jongens fantastisch. We hebben druk gezet op (Soudal) Quick Step. En het draaide uiteindelijk perfect uit. Ook mijn benen voelden best oké. Toch al zeker beter dan de voorbije dagen. Ik heb bij het begin een beetje afgezien, maar gelukkig heb ik de benen teruggevonden.’

Vingegaard genoot ook van de ritzege van Kuss: ‘Dit verdiende hij echt. Sepp is een fantastische kerel. Jammer dat hij net naast de rode trui pakt.’