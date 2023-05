Alles over rit 12 van de Giro: slaat Ben Healy weer toe?

In een typische overgangsrit kunnen de goed klimmende vluchters weer hun kans grijpen. Ben Healy kan zo misschien zijn tweede ritzege in deze Giro behalen.

Als opwarmer voor de lastige bergrit op vrijdag krijgen de renners in deze twaalfde rit een afwisselend parcours voorgeschoteld. De start vindt plaats in Bra, een gemeente in de provincie Cuneo, bekend om haar gelijknamige kaas en worst.

De eerste 36 kilometer gaan in trapjes bergop, tot een hoogte van 732 meter in Pedaggera. Ideaal terrein voor een grote vluchtersgroep om weg te rijden, met een mix van goeie klimmers en rouleurs. En misschien zelfs achteruitgeslagen klassementsrenners die weer willen opschuiven in de algemene ranking.

Na een korte afdaling doorkruist de Girokaravaan de vlakte van de rivier de Po tot in Rivoli, waar de eerste passage aan de finish ligt. Daarna volgt een lus van 54 kilometer met een zware hindernis: de Colle Braida. Dat is een klim van tweede categorie, zo’n 11 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8 procent. Een stevige klim, want het gemiddelde wordt naar beneden gehaald door een korte afdaling halverwege.

De beste klimmers uit de kopgroep kunnen hier wegrijden. Zoals Ben Healy, de Ier die al op overtuigende wijze won in Fossombrone. Of misschien ruikt Michael Matthews nog eens zijn kans. Hij is de beste klimmer van de sprinters. En kan de Colle Braida misschien overleven. Indien niet, dan rest hem nog een technische afdaling en 28 kilometer tot in Rivoli om terug te keren. Hij kan misschien ook rekenen op zijn ploegmaat Filipo Zanna. De Italiaanse kampioen toonde in deze Giro al zijn goede benen. Dit terrein moet hem liggen.

Hun beste kans is om mee te glippen in de ontsnapping van de dag, want Jayco AlUla-team zal niet de hele rit kunnen controleren voor Matthews. Voor de andere sprinters is deze rit, en met name de Colle Braida, immers te zwaar. Zij zullen niet helpen. Ook de renners uit de top van het klassement zullen zich allicht rustig houden met oog op de etappe van vrijdag. Gezien de fel getroffen ploegen, door ziektes en valpartijen, lijkt het weinig waarschijnlijk dat er dus een georganiseerde achtervolging op poten zal worden gezet.

© National

Renners die op de Colle Braida in moeilijkheden raken kunnen een schietgebedje zeggen wanneer ze net voor de top, op 1007 meter hoogte, langs de Sacra di San Michele fietsen. Die Sint-Michaëlsabdij ligt op een denkbeeldige geografische lijn van zeven kloosters, van Ierland naar Israël, die gewijd zijn aan engelen. Die lijn staat ook bekend als de Sint-Michaëlslijn. De Sacra di San Michele zou ook een van de abdijen geweest zijn die Umberto Eco geïnspireerd hebben tot het schrijven van zijn bekende roman De naam van de roos.

Bidden om beter weer zullen de renners niet moeten doen, want volgens de huidige weerberichten zal het bewolkt, maar droog blijven. Ook de oostenwind (één à twee beaufort) zal geen rol van betekenis spelen.

Opvallend: Rivoli, gelegen net ten westen van de grootstad Turijn, organiseert voor het eerst een aankomst van een Girorit. Marta Cavalli werd er in 2018 wel Italiaans kampioene. En in 2022 was Rivoli de finishplaats van Milaan-Turijn. Dat is de oudste nog bestaande wielerwedstrijd, die al in 1876 voor het eerst gereden werd.

Mark Cavendish, in 2022 nog in dienst van Quick-Step, behaalde er 146 jaar later zijn tweede zege in een eendagskoers in Italië, na zijn klassieke triomf in Milaan-Sanremo 2009. Maar meer dan waarschijnlijk wordt de Colle Braida voor hem een te zware hindernis om in Rivoli opnieuw voor de overwinning te sprinten. Allicht zal hij, met oog op de Tour, na deze rit zelfs uit de Giro stappen.