Remco Evenepoel herrijst met ritwinst en bergtrui in Vuelta

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) heeft zaterdag de veertiende rit in de Ronde van Spanje (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Belgische kampioen nam zo sportieve revanche voor zijn totale offday van vrijdag. Hij haalde het na 156,2 km tussen Sauveterre-de-Béarn en de aankomst bergop in Larra-Belagua met een solo van vier kilometer voor de Fransman Romain Bardet (Team DSM-firmenich) en een sterke Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny). Hij is ook de nieuwe leider in het bergklassement.

Evenepoel was erg actief in de openingsfase en bij zijn vierde aanval was de vroege vlucht van 24 renners vertrokken. De Belgische kampioen was onderweg erg gretig, sprokkelde punten voor het bergklassement en reed in de afdaling van de Hourcère samen met Bardet weg.

Op vier kilometer van de finish liet hij de Fransman achter zich. Hij pakt zijn tweede ritwinst in deze Vuelta, na een eerdere triomf in de derde etappe. In de achtergrond stelde Sepp Kuss (Jumbo-Visma) zijn rode leiderstrui veilig. De Amerikaan finishte als achtste samen met ploegmakkers – en naaste belagers – Jonas Vingegaard (twaalfde) en Primoz Roglic (vijftiende) in de groep der favorieten, op 8:22 van Evenepoel.

Ook Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) finishte in dezelfde groep als veertiende en blijft negende in de tussenstand. Vrijdag was Evenepoel het slachtoffer van een totale inzinking. Hij verloor toen meer dan 27 minuten op winnaar Jonas Vingegaard en mocht een kruis maken over zijn klassementsambities.

Zondag krijgt het peloton in de Vuelta een etappe van 158,3 km tussen Pamplona en Lekunberri voor de wielen geschoven. Onderweg liggen twee hellingen van tweede categorie en eentje van derde categorie. De vluchters lijken een nieuwe kans te krijgen.