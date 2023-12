Remco Evenepoel en Lotte Kopecky uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van het jaar

Remco Evenepoel is zondagavond op het Sportgala in de Skyhall van Brussels Airport uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Het is de derde keer dat de wielrenner de prestigieuze onderscheiding ontvangt. Lotte Kopecky is voor het eerst in haar carrière uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Ze is ook de eerste wielrenster die de prijs in ontvangst mag nemen.

Evenepoel kleurde zijn seizoen met onder meer een tweede zege op rij in Luik-Bastenaken-Luik, een derde zege in de Clasica San Sebastian, de wereldtitel tijdrijden, de Belgische titel op de weg, twee etappes in de Giro en drie etappes in de Vuelta (plus de bergtrui). De 23-jarige “aerokogel” uit Schepdaal kreeg in het referendum van Sportspress.be 714 punten en haalde het daarmee voor Luca Brecel, (424 punten) en Bart Swings (343 punten).

De 28-jarige Brecel schreef begin mei geschiedenis door als eerste Belg (en als eerste speler van het Europese vasteland) wereldkampioen snooker te worden. In de iconische Crucible in het Engelse Sheffield versloeg de Limburger in de finale de Engelsman en viervoudig wereldkampioen Mark Selby met 18-15. In de kwartfinale had hij al gestunt met een zege tegen titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. Daarna haalde hij in de halve finale tegen de Chinees Si Jiahui een 5-14 achterstand op en tekende zo voor de grootste comeback ooit in de Crucible.

Bart Swings kroonde zich op het WK afstanden in Heerenveen tot wereldkampioen op de massastart, het nummer waarop hij in 2022 olympisch goud veroverde. In Heerenveen snelde Swings verder naar brons op de 5000 meter. Op het EK allround in het Noorse Hamar werd hij derde. Het WK skeeleren in Italië sloot Swings af met zes medailles, waarvan vier titels.

Remco Evenepoel volgt zichzelf op als Sportman van het Jaar. Hij won de award een eerste keer in 2019. Met drie zeges evenaart hij Tom Boonen, Philippe Gilbert en Frederik Deburghgraeve. Alleen Stefan Everts (5) en Eddy Merckx (6) doen nog beter.

Lotte Kopecky ziet topseizoen beloond met titel van Sportvrouw van het Jaar

Lotte Kopecky is zondag op het Sportgala in de Skyhall van Brussels Airport voor het eerst in haar carrière uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Ze is ook de eerste wielrenster die de prijs in ontvangst mag nemen.

Voor de 28-jarige Kopecky is de trofee een bekroning van een uitzonderlijk seizoen. Ze behaalde veertien zeges op de weg, met het WK in Glasgow als absoluut hoogtepunt. Maar ook onder meer overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Omloop het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Simac Ladies Tour, de Belgische dubbel (weg- en tijdrit) en een rit en groen in de Tour (met een tweede plaats in de eindstand) kleuren haar indrukwekkende jaar. Daarnaast scoorde Kopecky op de piste met wereldtitels in de afvalling en puntenkoers en won ze brons in het omnium.

Kopecky haalde het in het referendum van Sportspress.be met 961 punten voor basketbalspeelster Emma Meesseman, tweede met 651 punten, en kunstschaatsster Loena Hendrickx, derde met 348 punten. De 30-jarige Meesseman veroverde met de Belgian Cats de Europese titel. De Sportvrouw van het Jaar 2020 werd op dat EK verkozen tot beste speelster (MVP). Daarnaast won de West-Vlaamse met het Turkse Fenerbahçe de Euroleague en werd ze ook in die prestigieuze clubcompetitie uitgeroepen tot MVP.

De 24-jarige Hendrickx haalde in 2023 brons op het WK in het Japanse Saitama en zilver op het EK in het Finse Espoo. Ze won goud in Skate America, de eerste ISU GP van het seizoen, en was zaterdag nog goed voor zilver op de Grand Prix-finale in Peking.

Op de erelijst is Kopecky de opvolgster van meerkampster Nafi Thiam. De tweevoudig olympisch kampioene won vorig jaar voor de vierde keer en strandde dit keer op de vierde plaats.