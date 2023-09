Patrick Lefevere bevestigt gesprekken met Jumbo-Visma: ‘Maandag meer duidelijkheid’

Patrick Lefevere, de CEO van wielerploeg Soudal Quick-Step, heeft zaterdag in zijn column in de krant Het Nieuwsblad de fusiegesprekken met Jumbo-Visma bevestigd. ‘Dit mag niet meer blijven aanslepen’, gaf hij aan. ‘Maandag zou er meer duidelijkheid moeten zijn.’

Vorige zondag bracht WielerFlits voor het eerst naar buiten dat er onderhandelingen plaatsvonden tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Na een weekje speculeren heeft Patrick Lefevere, de sterke man van de Wolfpack, voor het eerst gereageerd.

‘Er is voor de Tour een ontmoeting geweest tussen Zdenek Bakala (die tachtig procent van de aandelen van Soudal Quick-Step bezit, red.) en Robert van der Wallen (Nederlandse miljardair die zetelt in de Raad van Commissarissen van Jumbo-Visma, red.)’, legde Lefevere uit. ‘Intussen speelde ook de onvrede over onze ploeg, die zogezegd niet goed genoeg functioneerde. In dat kader sprak Patrick Evenepoel ook één op één met Bakala, hoogst uitzonderlijk voor een rennersmakelaar.’

Lefevere zelf kwam op de voorlaatste dag van de Tour bij de gesprekken. ‘Tot mijn verrassing arriveerde ook Richard Plugge (CEO van Jumbo-Visma, red.) daar’, aldus Lefevere. ‘Daarna is er wat tijd over gegaan. Ik heb er Quick-Step en Soudal bij betrokken. Richard is bij Visma langsgegaan. Tot er op een bepaald moment een ‘letter of intent’ is getekend om samen te gaan. Dan is het te lang blijven aanslepen. Dit mag geen drie dagen meer duren. Maandag zou er meer duidelijkheid moeten zijn.’

Lefevere zou in de nieuwe ploeg een bestuursfunctie opnemen in de Raad van Commissarissen. Richard Plugge zou als CEO de nieuwe ploeg leiden.

De (mogelijke) komst van Amazon als nieuwe partner van Jumbo-Visma kan wel een opdoffer zijn voor de fusieplannen. ‘Dat is niet leuk’, gaf Lefevere toe. ‘Blijkbaar is aan Nederlandse zijde één en ander in een stroomversnelling gekomen. Ik heb er geen zicht op in welke hoedanigheid Amazon daar aan boord komt. Feit is: met drie partijen – Soudal, Quick-Step en Visma – kan iedereen ‘verhoudingsgewijs’ zijn plaats vinden. Met Amazon als vierde partij lukt dat niet meer. Dit kan een ‘gamechanger’ zijn.’

De fusie lijkt ook een moeilijk verhaal te worden voor Remco Evenepoel, die plots in dezelfde ploeg komt te rijden als tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard. “Het is uiteraard de bedoeling dat hij aan boord blijft”, stelde Lefevere. “Ik heb de mensen van Jumbo-Visma gevraagd met hem te praten, wat ondertussen ook is gebeurd.”