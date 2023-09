Nog een nieuw record: hoe Jumbo-Visma niet alleen dankzij de triple in grote rondes een uniek seizoen neerzette

Jumbo-Visma schreef afgelopen zondag wielergeschiedenis door als eerste ploeg ooit de drie grote rondes in hetzelfde jaar te winnen. De totale balans in alle rittenkoersen maakt het seizoen 2023 van de Nederlandse ploeg nóg straffer.

De Giro met Primoz Roglic, de Tour met Jonas Vingegaard, de Vuelta met Sepp Kuss. De drie grote rondes in één jaar winnen met drie verschillende renners. Geen ploeg had het ooit voorgedaan, en misschien zal het nog heel lang duren voor een ander team dat zal evenaren. Zeker niet als je ook een volledig podium in een van die drie grote rondes meerekent, zoals in de recente Vuelta.

Door die unieke triple in grote rondes werd Jumbo-Visma’s totale balans in rittenkoersen wat onderbelicht. Je zou bijna vergeten dat het dit jaar ook Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië met Roglic won, plus de Ronde van het Baskenland en het Criterium du Dauphiné met Vingegaard.

Zo zette Jumbo-Visma zeven van de tien belangrijkste rittenkoersen op de WorldTourkalender op zijn palmares. Daartoe behoren de drie grote rondes, plus de zeven oudste en meest prestigieuze rittenkoersen van (ongeveer) één week: Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Romandië, het Criterium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland.

Zo’n zeven op tien in die rittenkoersen heeft geen enkele ploeg ooit neergezet, ook niet zonder een triple in de Giro, Tour of Vuelta. Alleen Team Sky won, in 2018, ook zeven WorldTourrondes, maar met ‘slechts’ twee grote rondes (Giro en Tour), en twee van de zeven meest prestigieuze ‘kleine’ rondes (Tirreno-Adriatico en het Criterium du Dauphiné). Dat vulde de Britse ploeg aan met de Ronde van Californië, de Ronde van Polen en de Ronde van Guangxi.

Kwantiteit

Ook puur qua kwantiteit scoort Jumbo-Visma in 2023 bijzonder hoog: elf eindzeges in rittenkoersen, met winst in nog vier rondes op de Procontinentale kalender: O Gran Camiño (met Jonas Vingegaard), de ZLM Tour (met Olav Kooij), de Ronde van Burgos (met Primoz Roglic) en de Ronde van Groot-Brittannië (met Wout van Aert).

Slechts één team deed ooit beter: Astana, in 2019, met twaalf eindzeges. Maar met slechts drie in de WorldTour, en geen enkele eindwinst in een grote ronde. Daarnaast deed ONCE in 1996 even goed als Jumbo-Visma, met elf stuks. Maar ook met slechts drie eindzeges in een rittenkoers die nu op de WorldTourkalender staat, waaronder wel de Vuelta.

Lees ook: De nieuwe uitdaging van Jumbo-Visma: ‘samen (alles) winnen’ nog beter managen

Jumbo-Visma kan zijn aantal eindzeges in 2023 zelfs nog opkrikken, want het neemt deze week nog deel aan de Ronde van Luxemburg en in oktober aan de Ronde van Guangxi, de laatste rittenkoers op de WorldTourkalender. Voorlopig zegepercentage in rittenkoersen dit seizoen: 11 op 25, of 7 op 14 in de WorldTour. Daar deed Jumbo-Visma tot dusver 39 ritzeges bovenop, waarvan 23 in de WorldTour.

Vorige decennia

Conclusie: kwalitatief heeft de Nederlandse ploeg het beste seizoen ooit neergezet, in grote én kleine rondes. Weliswaar met die nuance dat in de jaren 1950 tot 1990 ploegen vaak rond één kopman werden gebouwd, zoals Molteni rond Eddy Merckx. Zelfs die kon nooit in zijn eentje zoveel rittenkoersen winnen, laat staan rijden. Ook teams met meerdere vedetten, zoals St-Raphaël (met Jacques Anquetil en Rudi Altig) of Renault-Elf-Gitane (met Bernard Hinault en Laurent Fignon) hadden niet de middelen om vol in te zetten op al die belangrijke rittenkoersen.

Bovendien reden die grote namen toen veel meer criteriums, om daaruit een flink deel van hun inkomsten te halen. Zoals alle records moeten ook die van Jumbo-Visma dus in hun context worden geplaatst. Maar dat de Nederlandse ploeg een historisch seizoen heeft neergezet, dat is een feit.

(Met dank aan wielerhistoricus Patrick Feyaerts)