‘Moeten we wachten op de volgende dode in het wielrennen voor de UCI écht ingrijpt?’

Hoewel de Internationale Wielerunie (UCI) bij de start van het seizoen nieuwe veiligheidsmaatregelen aankondigde, blijven de incidenten en valpartijen zich ook in 2025 opstapelen. Veiligheid hoort topprioriteit te zijn, maar alle halfslachtige ingrepen leiden niet tot een radicale en noodzakelijke verandering.

Op de muur van haar slaapkamer hield Muriel Furrer een collage bij van Bijbelspreuken en inspirerende quotes over hoe ze, als gelovige tiener, wilde leven. Zoals: ‘Ooit zal ik dit niet meer kunnen, dus moet ik ervan genieten terwijl het kan.’

Op de muur had Muriel ook haar droom genoteerd: profrenster worden. Ze was vastberaden, hoewel ze worstelde met de druk en haar gewicht. Moeder Christine had echter een grotere zorg: voor elke koers bad ze dat haar dochter niet zou vallen.

Groot was dan ook de paniek bij Christine en haar man Reto toen hun dochter tijdens het jongste WK voor juniores in Zürich, op een boogscheut van hun huis, spoorloos bleek. Pas anderhalf uur na de finish werd Muriel gevonden in een bos, waar ze in een afdaling was gevallen. De dag erna overleed ze aan een hersensletsel. Genieten zou ze nooit meer doen.

Voor haar ouders blijft de hartverscheurende vraag: had Muriel nog geleefd als ze vroeger was gevonden? De Zwitserse reed wel met een transponder voor de tijdopname, maar haar exacte locatie bepalen was daarmee niet mogelijk. Dergelijke trackers bestaan nochtans. De UCI is echter nog bezig met ‘het bestuderen van software- en hardware-ontwikkelingen’.

‘Ongelofelijk wielerjaar’

Drie maanden na het WK sprak UCI-voorzitter David Lappartient in zijn kerstboodschap over ‘een ongelofelijk wielerjaar’ en hoe het WK ‘een sterke indruk had nagelaten’. Zónder de dood van Muriel Furrer te vermelden, noch die van André Drege in de Ronde van Oostenrijk.

Over race safety repte hij met geen woord. Nochtans hadden ook crashes in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland veel fysiek leed veroorzaakt en een grote impact op het seizoen gehad. En was in 2023 Gino Mäder verongelukt tijdens de Ronde van Zwitserland.

De Zwitserse juniore Muriel Furrer verloor het leven tijdens het WK in Zürich, op een boogscheut van haar huis. © AFP via Getty Images

Het duurde tot 16 januari 2025 eer de UCI, op advies van veiligheidsorganisatie SafeR, reglementswijzigingen aankondigde: de definitieve invoering van het gelekaartensysteem, strengere sprintregels, de uitbreiding van de driekilometerzone, gelimiteerde bevoorradingen en software om parcoursen beter te selecteren en te beveiligen. Goede maatregelen, áls ze consequent worden toegepast.

Meer doortastende ingrepen die al jarenlang op tafel liggen, onderzoekt de UCI echter nog altijd: standaardrichtlijnen voor hekken aan de finish, beschermende kledij zoals airbags, een zeer grondige, onafhankelijke inspectie van parcoursen…

De veelbesproken oortjes? Ook nog niets beslist. En van strengere straffen voor organisatoren die in gebreke blijven of de invoering van trackers is er officieel geen sprake. Zelfs niet na de dood van Muriel Furrer.

Professor Steven Verstockt, die met het IDLab van de UGent een database over valpartijen voor de UCI opstelt en een gesofistikeerde tracker aan het ontwikkelen is, heeft input en een letter of support gekregen van de UCI. Maar geen financiële steun, in tegenstelling tot voor de database. De tracker zal ten vroegste voor 2026 zijn.

De UCI heeft met SafeR een versnelling hoger geschakeld, maar het blijft een overlegorgaan waarin hoofdzakelijk stakeholders zonder veel technische kennis zetelen en waarin te veel compromissen worden gesloten.

Te veel compromissen in overlegorgaan

Bij de aankondiging van de nieuwe veiligheidsmaatregelen viel al te vrezen dat ze niet drastisch genoeg zouden zijn om het veiligheidsprobleem aan te pakken. Dat bleek helaas ook tijdens de eerste weken van het seizoen, met een opeenstapeling van incidenten.

De dieptepunten? Meer dan de helft van de ploegen die zich terugtrokken uit de Ster van Bessèges omdat het parcours in drie opeenvolgende ritten niet verkeersvrij kon worden gehouden. En de klucht van afgelopen woensdag in de Ronde van Algarve, waar het peloton in de laatste kilometer op een rotonde de verkeerde kant op reed. Als bij wonder bleven alle renners recht, maar het had erger kunnen aflopen.

Mogelijk zal de Internationale Wielerunie nog met een statement komen, met de melding dat ze de zaak zal onderzoeken, zoals na de Ster van Bessèges. Het is echter allemaal too little, too late. Moeten we wachten op de volgende dode voor de UCI écht ingrijpt?’

🚴🇵🇹​ | Huh, wat gebeurt daar nou? Alle sprinters pakken de verkeerde afslag. En dus wint de verbaasde Filippo Ganna, die wel goed zit, de etappe! #VoltaAoAlgarve



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/KR7kpAA6du — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 19, 2025



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In de achtergrond zijn topploegen en organisatoren als Flanders Classics mét medewerking van de UCI een One Cycling-project aan het uitwerken. Over de financiering – er wordt bericht over 300 miljoen dollar door het SURJ Sports Investment Fund uit Saoedi-Arabië – moet je gezien de mensenrechtenschendingen aldaar vraagtekens plaatsen.

Hoe One Cycling sportief en commercieel ineen zal steken en of het de fanbasis van het wielrennen kan verbreden, valt ook nog af te wachten. Dat het huidige, oubollige wielermodel in een razendsnel veranderend sportlandschap mee moet veranderen, is wel een feit.

Net daarom hoort race safety topprioriteit te zijn. Want als valpartijen het product (de renners) telkens weer beschadigen en dus wedstrijden, zoals in 2024, minder aantrekkelijk worden, is zelfs de beste en mooiste verpakking zinloos.