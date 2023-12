Mathieu van der Poel en Puck Pieterse winnen cross in Gavere

Voor wereldkampioen Mathieu van der Poel werd het vier op vier na winst in de cross van Gavere. Bij de vrouwen onderbrak Puck Pieterse de zegereeks van Fem van Empel.

Ook in zijn vierde cross van het seizoen stond er geen maat op Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck). De Nederlandse wereldkampioen won in Gavere met overmacht de tiende manche van de wereldbeker veldrijden.

Van der Poel versnelde in de eerste van zeven ronden en reed daarna op het modderparcours onbedreigd naar de zege. Hij behaalde zo zijn vierde overwinning deze winter na successen in Herentals, Mol en Antwerpen. Wout van Aert (Jumbo – Visma) kwam als tweede over de streep op 36 seconden. De Brit Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers) vervolledigde het podium op een minuut, voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions). De Nederlander Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) eindigde als vijfde.

In het klassement blijft Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal), dinsdag zesde, leider. Komende zaterdag (30 december) staat in het Nederlandse Hulst de elfde van veertien WB-crossen op het programma.

Pieterse doorbreekt hegemonie

Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) won bij de vrouwen. De 21-jarige Nederlandse haalde het na een lange solo en pakte zo haar eerste zege van het seizoen. Wereldkampioene Fem van Empel (Jumbo-Visma), die met elf zeges op rij naar Gavere afzakte, moest genoegen nemen met de dichtste ereplaats. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck), de leider in de tussenstand, werd derde.

Pieterse voelde zich in haar sas op de modderige ondergrond en zette de rest al na drie minuten op achterstand. Maar na enkele foutjes werd ze bijgebeend door Alvarado. De wereldkampioene, tijdens de verkenning nog ten val gekomen, kende geen superdag, maar slaagde er nog in Alvarado bij te benen en achter te laten.

In de stand van de Wereldbeker telt Alvarado 282 punten. Brand volgt als tweede op 70 punten. Puck Pieterse staat als derde geklasseerd met 180 punten achter haar naam.