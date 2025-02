Marathonloper Koen Naert: ‘Ik kan mijn wc-papier nu op zak houden’

Marathonloper Koen Naert (35) wil na de oplossing van zijn darmprobleem het taboe over stoelgang doorbreken.

2023, de marathon van New York. Koen Naert moet na 22 kilometer een mobiel toilet opzoeken, nadat hij al verschillende kilometers iets heeft voelen opkomen. Hij verliest ruim een halve minuut, loopt de kloof daarna weer dicht op het groepje voor hem en eindigt uiteindelijk als vijfde, slechts vier seconden na Abdi Nageeye.

‘Zonder die tussenstop en de energie die ik ervoor ben kwijtgeraakt, was ik wellicht vierde geworden’, vertelt Naert. ‘Dat had me, qua prijzengeld en extra premie, zo’n 15.000 dollar bruto meer opgeleverd. Een dure grote boodschap.’

Het fenomeen van de dwingende peristaltiek komt wel vaker voor bij langeafstandslopers. Ook bij Naert was het niet de eerste keer dat het hem overkwam. Tijdens de marathon van Valencia in 2021 moest hij ook al een toilet binnenvluchten.

‘Niet toevallig had ik, zoals in New York, toen geprobeerd om 60 gram koolhydraten per uur op te nemen, in plaats van 40 gram. Twee keer protesteerden mijn darmen, zelfs nadat ik Imodium had genomen.’

Altijd wc-papier mee

Protesteren deden Naerts darmen niet alleen tijdens die twee marathons. Ook tijdens zowat elke lange duurloop die de West-Vlaming vroeger afwerkte moest hij, met het wc-papier dat hij altijd op zak had, onderweg een bosje zoeken. ‘Trainingsgezellen lachten er vaak mee: “Koen, je bent nog maar één keer moeten stoppen.” In trainingen van ruim 30 kilometer gebeurde het nu eenmaal twee keer, of meer. Op den duur speelde het ook mentaal: zodra ik iets voelde, moest ik naar de wc.’ Ook thuis ging Naert tot zes keer per dag naar het kleinste kamertje, maar echt hinderlijk vond hij dat niet. ‘Ik dacht dat ik op dat vlak ne specialen was.’

In Naerts dunne darm bleek een bacteriestam aanwezig die er niet hoorde te zitten, en in veel te grote mate.

Op aanraden van zijn kinesist Vincent Callewaert ging Naert midden 2023 op consultatie bij Cosmogroup in Eeklo. Dat bedrijf is gespecialiseerd in gepersonaliseerde sportvoeding en supplementen. ‘Via stalen van speeksel, stoelgang, urine en zweet hebben ze er mijn darmmicrobioom volledig in kaart gebracht. Dat onderzoek zat nog in een testfase, dus ik kon als profatleet, en met mijn medische kennis als gediplomeerd verpleger, ook veel feedback geven.’

Uit het onderzoek bleek dat in Naerts dunne darm een bacteriestam aanwezig was die er niet hoorde te zitten, en in veel te grote mate. ‘Dat hebben we onder meer aangepakt met drie kuren van drie maanden, waarbij ik capsules met probiotica en prebiotica moest innemen. Probiotica om koolhydraten en andere voedingsstoffen beter te kunnen verwerken. Prebiotica om die goede bacteriën te voeden, zodat de slechte bacteriën zouden afsterven.’

Fenotype 2-dieet

Daarnaast moet Naert zijn voeding aanpassen. ‘Ik bleek intolerant voor lactose, gluten en voor histamine, dat in nachtschadegroenten zoals tomaten, aubergines en uien zit. Ik volg nu een fenotype 2-dieet. Gefrituurd voedsel staat niet meer op het menu en nachtschadegroenten, melk en aardappelen mag ik niet dagen na elkaar cumuleren.’

Het resultaat was snel merkbaar: ‘Al tijdens mijn eerste kuur van drie maanden voelde ik meteen een verschil. En nu, na anderhalf jaar, hoef ik alleen ’s morgens naar het toilet, en soms nog eens na de middag. Ook tijdens het lopen voel ik me veel comfortabeler. Mijn wc-papier kan ik op zak houden en ik kan nu tot 80 gram koolhydraten per uur opnemen.

‘Zo kan ik mijn langere trainingen tegen een hogere kwaliteit afwerken’, zegt Naert. Zondag hoopt de Oostkampenaar dat in Sevilla om te zetten in een nieuw persoonlijk record op de marathon.

Met zijn verhaal wil Naert ook het taboe over stoelgangproblemen doorbreken. ‘Als verpleegkundige van opleiding heb ik nooit moeite gehad om erover te praten. Veel mensen, ook atleten, hebben wel die schroom. Soms blijven ze zelfs jarenlang sukkelen met hun darmen, zonder dat ze er iets aan doen.

‘Dat is ook mijn boodschap: praat erover met specialisten, laat je grondig onderzoeken. Het kan je, afhankelijk van de tests, tot een paar 100 euro kosten. Maar als er een oplossing gevonden wordt, zal je levenskwaliteit, zowel op fysiek als op mentaal vlak, sterk verbeteren.’