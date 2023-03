KAART Meeste Belgische eendagskoersen worden in West- en Oost-Vlaanderen gereden

In de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen bracht Knack alle start- en aankomstplaatsen van de Belgische eendagskoersen in kaart.

Brugge boven

De kaartjes zijn duidelijk: West- en Oost-Vlaanderen zijn de trekpleisters voor het wielrennen. Vooral de Vlaamse Ardennen zien heel wat koersen passeren. Brugge is de populairste stad. Er starten maar liefst drie wedstrijden: de Ronde van Vlaanderen, de Elfstedenronde Brugge en de Classic Brugge-De Panne. In Limburg wordt er dan weer amper gekoerst, met slechts een wedstrijd.

Vlaanderen 31, Wallonië 11

België is een koersgek land: in 2023 staan er maar liefst 42 eendagswedstrijden op het programma. Daarbij zitten koersen van alle categorieën: van WorldTour tot ProSeries. Er worden er 31 in Vlaanderen gereden en 11 in Wallonië.

Ontevreden Rik Van Looy

In vergelijking met 2022 zijn er enkele kleine wijzigingen gebeurd. Zo gaat de Grote Prijs Rik Van Looy niet langer van start in Grobbendonk, maar in Westerlo. Dat leidde tot grote ontevredenheid bij Rik Van Looy: de wielerlegende naar wie de wedstrijd is genoemd, kon de verhuis niet smaken.

De Ronde van Vlaanderen gaat dit jaar van start in Brugge en dus niet meer in Antwerpen zoals de voorbije jaren. Hierdoor dus geen passage meer bij de gekende konijnenpijp, de tunnel waar man op de motor Renaat Schotte altijd een interventie probeert te doen, maar nooit in slaagt door het wegvallen van het signaal.

Ook de nationale kampioenschappen, die bijna elk jaar op een andere plaats worden betwist, kregen in 2023 vanzelfsprekend een nieuwe plek. Het BK op de weg vindt dit jaar plaats in Izegem, het BK tijdrijden in Herzele. Het Kampioenschap van Vlaanderen blijft wel op zijn stekje, in Koolskamp (Ardooie).